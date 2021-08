Külföld :: 2021. augusztus 21. 13:59 ::

A görögök újabb kerítést építettek a migránsáradat feltartóztatására

Görögország befejezte negyven kilométer hosszú kerítésének az építését a Törökországgal közös határán, s új megfigyelő rendszert épített ki, hogy megállítsa az illegális bevándorlókat. A hatékonyabb védekezésre azért van szükség a görög hatóságok pénteki bejelentése szerint, mert félő, hogy több tíz-, illetve százezer ember menekül el Afganisztánból a szélsőséges tálibok hatalomátvétele következtében.



Rendőrtisztek a határkerítés mellett (fotó: AFP/Sakis Mitrolidis)

Görögország 2015-ben, a szíriai menekültválság idején már megtapasztalta a migrációs áradatot, s nem akarja az események megismétlődését, írja a Magyar Nemzet.

2015-ben mintegy 860 ezer illegális bevándorló érkezett Görögország szárazföldi és tengeri határaihoz Törökország felől, ez a szám azóta minden évben fokozatosan csökkent, különösen a 2019-ben hatalomra került konzervatív kormány lépett fel határozottan a migrációval szemben. Míg abban az évben még 75 ezer illegális határátlépési kísérlet történt, tavaly 15 ezer – derül ki az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) adataiból.

– Nem várakozhatunk passzívan a lehetséges becsapódásra. Határaink biztonságosak és sértetlenek maradnak – nyilatkozta újságíróknak Mihalisz Hriszohidisz polgárvédelmi miniszter. Az új határzár a már meglévő 12,5 kilométer hosszú kerítés meghosszabbítása.

– Szeretnénk egyértelművé tenni, hogy Görögország nem tud és nem is akar az EU bejáratává válni az oda igyekvő menekültek és bevándorlók előtt. Nem jöhetnek be emberek milliói Afganisztánból az Európai Unióba, Görögországon keresztül semmiképpen sem – mondta a napokban Nótisz Mitarákisz görög bevándorlásügyi miniszter. Az athéni kormány egyértelművé tette: ha kell, kitoloncolja az országból az illegálisan érkező afgánokat is.