Külföld :: 2021. augusztus 30. 08:42 ::

Megérkezett Pristinába az afgánok első csoportja

Megérkezett Pristinába vasárnap azoknak az afgán menekülteknek az első, 111 fős csoportja, akiknek az ideiglenes befogadását egyesült államokbeli letelepítésük előtt vállalta a koszovói kormány.

Olyan afgánokról és családtagjaikról van szó, akik a NATO alkalmazásában álltak az amerikai vezetésű nemzetközi katonai megszállás alatt az elmúlt húsz évben. A németországi Ramstein katonai repülőterének érintésével érkeztek Pristinába, és a fővárostól 40 kilométerrel délre lévő Bondsteel amerikai katonai tábor mellett, építőmunkások volt táborában lesznek elszállásolva. A következő napokban további csoportok érkeznek Kabulból Pristinába - mondta egy magas rangú kormánytisztviselő a Reuters hírügynökségnek.

Koszovó legfeljebb kétezer afgán menekült ideiglenes befogadását vállalta addig, amíg amerikai letelepítésük adminisztrációja be nem fejeződik.

Afgán menekültek egyesült államokbeli letelepítésük előtti ideiglenes elszállásolását a NATO-tag Albánia és Észak-Macedónia is vállalta.

A 111 afgán pristinai fogadásán több magas rangú koszovói tisztségviselő és nyugati nagykövet is jelen volt. "Sok évvel ezelőtt mi voltunk népirtás áldozatai, most pedig segítünk NATO-partnereinknek, amíg ez (a folyamat) sikeresen be nem fejeződik" - jelentette ki Vjosa Osmani koszovói elnök.

(MTI)