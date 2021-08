Külföld :: 2021. augusztus 30. 14:11 ::

Bukaresti álomvilág: ügyészeket és egyetemistákat fogadnának be Afganisztánból

Románia készen áll arra, hogy afganisztáni menekülteket fogadjon be, de a humanitárius segítségnyújtást feltételhez köti: elsősorban a közvetlen veszélyben lévő személyeket részesíti előnyben, például az ügyészeket, újságírókat - erről Lucian Bode belügyminiszter beszélt azon az ünnepélyes eseményen, melyet a görögországi tűzvészben hősiesen helyt álló román tűzoltók hazatérte alkalmából tartottak.

Bode büszkén nyilatkozott az amerikai katonák kivonásának pillanatában – a káosz elszabadulásakor – Afganisztánban tartózkodó 49 román állampolgár sikeres hazahozataláról, amit a belügyminisztérium legnagyobb teljesítményének tart.

Sok állam hasonló akciója nem járt ilyen sikerrel, mondta a tárcavezető, gratulálva a belügy, a külügy, valamint a titkosszolgálatok közreműködéséért. A kimenekítés azért nem volt teljesen zökkenőmentes , de erről nyilván inkább hallgat a belügyminiszter, jegyzi meg a Főtér.ro.

Fontos kérdés, hogy az Afganisztánban uralkodó káosz és a civileket fenyegető tálib uralomátvétel közepette hogyan viszonyul Románia a térségből érkező menekültekhez, főleg annak fényében, hogy a Nyugat-Európába menekülni akaró afgánok fő útvonala a Nyugat-Balkánról Romániába tevődött át, és egyre nagyobb a nyomás az EU külső határain. Bode szerint semmi ok az aggodalomra, hiszen jelenleg is 751 szabad hely van a belügyminisztérium alá tartozó hat menekültközpontban (az összesen1100 férőhelyes központokban 496 menedékjoggal rendelkező személy tartózkodik). Mint elhangzott, Románia felkészült a veszélyben lévő menekültek befogadására, például ügyészeket, újságírókat fogadna be.

Egyetemi ösztöndíjjal rendelkező hallgatókat is várnak, egyetlen feltétellel: ha ellenőrzésüket a román állam struktúrái végezhetik el.

A belügyminisztérium összesítése szerint a migrációs válság kezdete óta 47 ezer migráns próbált Románia területére lépni. Tízezer migránst észleltek Románia határain belül, és 37 ezret fordítottak vissza a határról.