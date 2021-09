Külföld :: 2021. szeptember 10. 15:17 ::

Moszkva nem képviselteti magát az új afgán kormány beiktatásán

Oroszország semmilyen minőségben nem fog részt venni Afganisztán új kormányának beiktatásán - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak pénteken Moszkvában.

Peszkov szerint Moszkva számára nem világos, hogy miként alakul majd a helyzet Afganisztánban a terrorizmus és a kábítószer-kereskedelem jelentette fenyegetés szempontjából, ezért meg kell értenie, hogy milyen további lépésekre készül a jelenlegi kabuli vezetés. A szóvivő azt hangoztatta, hogy senki, így Oroszország sem nyert attól, hogy az országban a tálibok kerültek hatalomra.

"Úgy értem, hogy legalábbis senki sem áll nyerésre, mert a napirenden lévő fő kérdés (továbbra is) az, hogy Afganisztán a kábítószer-fenyegetés forrása és olyan ország marad-e, ahonnan hatalmas mennyiségben áramlanak az ópiátok a világba és hazánkba, és hogy Afganisztán továbbra is olyan hely marad-e, ahol a terrorista csoportok szabadon működhetnek. Abban az értelemben, hogy ezek a fenyegetések továbbra is fennállnak, senki sem nyertes közülünk" - mondta Peszkov.

A TASZSZ orosz hírügynökség kairói keltezésű jelentése szerint Imanulla Szamangani, a tálibok kulturális bizottságának tagja Twitter-bejegyzésben cáfolta, hogy az új afgán kormány beiktatását szeptember 11-re, az Egyesült Államok ellen eltérített utasszállítókkal végrehajtott terrortámadások 20. évfordulójára tűzték volna ki. Az illetékes azt írta, hogy a szertartást néhány nappal ezelőtt lemondták, "hogy ne zavarják meg még jobban az embereket", és "Afganisztán Iszlám Emírség" vezetése kihirdette a kabinet tagjainak egy részét, akik már munkához is láttak.

Korábban az afgán és a nemzetközi médiában is megjelent az az értesülés, hogy az ideiglenes kormány beiktatását szeptember 11-re tűzték ki. A szertartásra Kína, Pakisztán, Irán, Oroszország, Katar és Törökország kapott meghívást.

(MTI)