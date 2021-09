Külföld :: 2021. szeptember 13. 10:33 ::

Leszállt Kabulban az első kereskedelmi járat a tálib hatalomátvétel óta

Leszállt Kabulban hétfőn a tálib hatalomátvétel óta első, kereskedelmi légijáratként érkező repülőgép, a PIA pakisztáni légitársaság gépe, amely nem sokkal később visszaindult Iszlámábád felé.

A Kabulban landoló gépen még csak néhány, nagyjából tíz ember utazott, talán a legénység tagjai többen is voltak, mint az utasok - számolt be az AFP francia hírügynökség tudósítója, aki maga is a járaton érkezett Iszlámábádból az afgán fővárosba.

A PIA légitársaság szóvivője vasárnap elmondta: a vállalat még dolgozik azon, hogy rendszeressé tudják tenni az Iszlámábád és Kabul közötti járatokat.

Mióta a tálibok stabilan átvették az ellenőrzést a repülőtér fölött, az utóbbi napokban több jel is utalt arra, hogy az élet újra kezd normalizálódni. Múlt héten a Qatar Airways két charter gépe szállt fel a kabuli repülőtérről, fedélzetén olyan afgán és külföldi állampolgárokkal, akiket korábban nem tudtak kimenekíteni. Szeptember 3-án az Ariana afgán légitársaság bejelentette, hogy újraindítják a belföldi légi járatokat.

(MTI nyomán)