2021. szeptember 25. 15:53

A tálibok még mindig tudják, hogy darura akasztva látszanak a legmesszebb a holttestek

A tálibok holttestet akasztottak ki egy darura a nyugat-afganisztáni Herát főterén - írta az AP hírügynökség egy szemtanúra hivatkozva.

A téren gyógyszertárat működtető Vazir Ahmad Szeddiki elmondta, hogy a tálibok négy holttesttel érkeztek a térre, egyet felakasztottak ott, és négyet elszállítottak a város más részeibe, hogy ott tegyék közszemlére őket.

Szeddiki szerint a tálibok kihirdették a téren, hogy rendőrök ölték meg őket, miután rajtakapták emberrabláson.

Nurruddin Turabi molla, a tálib mozgalom egyik alapítója, aki a huszonöt évvel ezelőtti tálib hatalom idején a szigorúan értelmezett iszlám törvények (saría) érvényesítésért felelős vezető volt, azt mondta a minap, hogy a mozgalom ismét kivégzésekkel és kézlevágásokkal fogja büntetni a bűnelkövetőket, de valószínűleg nem fogja nyilvánosan végrehajtatni az ítéleteket.

A tálibok augusztus 15-én vonultak be Kabulba, majd bejelentették, hogy ők Afganisztán urai, és ellenőrzésük alá vonták az ország szinte teljes területét. A nemzetközi közösség figyeli azt, hogy ezúttal is olyan könyörtelenül, a nőket elnyomva fogják-e irányítani az országot, mint a kilencvenes évek végén, vagy enyhítenek a szigoron. A mozgalom vezetőinek világlátása mindenesetre továbbra is a mélyen konzervatív, függetlenül attól, hogy nem idegenkednek a legmodernebb táv- és adatközlési technológiát, például a mobiltelefonok igénybe vételétől.

(MTI)