A román képviselőház elutasította a bejegyzett élettársi kapcsolatokról szóló tervezetet

A román képviselőház kedden elutasította a bejegyzett élettársi kapcsolatokra vonatkozó törvénytervezetet, amely lehetővé tette volna a felnőtt korú román állampolgárok számára, hogy az állam is elismerje házasságon kívüli élettársi kapcsolatukat.

A tervezetet Oana-Mioara Bizgan-Gayral volt képviselő terjesztette be, aki a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) színeiben szerzett mandátumot 2016-ban, és négy évig volt tagja a parlamentnek. A tervezetet 2018-ban elutasította a szenátus is, így most a képviselőház ügydöntő jogkörrel végleg elvetette. A tervezet elutasítása mellett szavazott 229 képviselő, 57-en támogatták hat tartózkodás mellett. Csak a román kormánykoalícióból nemrég távozott USR PLUS-frakció állt ki a tervezet mellett.

A kezdeményező által beterjesztett jogszabály "a felnőtt korú román állampolgárságú személyek" megfogalmazást tartalmazza, ezért vita alakult ki arról, hogy csak a nem azonos nemű párokra, vagy az azonos neműekre is vonatkozik. Romániában ugyanis a 2011-ben elfogadott polgári törvénykönyv sem a különböző, sem az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolatát nem ismeri el.

Az USR PLUS nevében felszólaló Simina Tulbure képviselő azzal érvelt, hogy Romániának az élettársi kapcsolatokat is rendeznie kell, ha növelni akarja a születések számát. Ugyanakkor a nacionalista ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) nevében felszólaló Ilie Alin Colesa úgy vélte, hogy ez a jogszabály az azonos nemű párokra vonatkozik. Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) színeiben megválasztott Dumitru Coarna úgy vélte, hogy a román társadalom számára ez a téma nem prioritás, most a járványügyi helyzetre kell összpontosítani. Azt is hozzátette, hogy vallási szempontból a család egy férfi és egy nő házasságán alapszik.

Korábban a román ortodox egyház már jelezte: határozottan ellenzi, hogy törvényt hozzanak az élettársi kapcsolat hivatalos elismeréséről, mert azt az azonos neműek "házasságának" legalizálása felé tett első lépésnek tekintik.

Jelenleg több törvényjavaslat is a parlament asztalán van, amelyek a bejegyzett élettársi kapcsolatot szabályoznák.

(MTI nyomán)