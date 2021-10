Külföld :: 2021. október 7. 10:21 ::

Obama egyik bírója máris felfüggesztette a texasi abortusztörvényt

Egy amerikai szövetségi bíró "alkotmányos aggályokra" hivatkozva elrendelte, hogy függesszék fel a terhességmegszakítások többségét betiltó texasi abortusztörvényt, amely a legkorlátozóbb a maga nemében az Egyesült Államokban.

Robert Pitman szerdán ismertetett, 113 oldalas indoklásában azt írta, hogy a szeptember 1-jén életbe lépett törvény "jogtalanul akadályozza a nőket abban, hogy az alkotmány által védett módokon ellenőrzést gyakoroljanak életük fölött". Pitmant még az előző demokrata elnök, Barack Obama nevezte ki.

Texasi tisztségviselők jelezték: fellebbeznek a döntés ellen. A fellebbezést a konzervatív többségű ötödik kerületi szövetségi fellebbviteli bíróság tárgyalja majd. A keresetet, amelyben most döntés született, az amerikai igazságügyi minisztérium nyújtotta be az Egyesült Államok alkotmányának védelmében szeptember elején.

A Greg Abbott texasi republikánus kormányzó által májusban aláírt törvény attól a pillanattól tiltja az abortuszt, hogy a magzati szívverés először kimutatható. Ezt ultrahanggal nagyon korán, már a terhesség hatodik hetétől ki lehet mutatni, amikor sok nő még azzal sincs tisztában, hogy várandós.

Pitman azt is kifogásolta, hogy a törvény érvényesítéséért a magánszemélyek is felelősek, akik 10 ezer dollár kártérítésre jogosultak, ha sikeresen perlik a szabályozást megsértő abortuszklinikákat vagy a terhességmegszakításban segédkező embereket. Utóbbi kategóriába nemcsak a klinika munkatársai, hanem a várandós nő rokonai vagy akár az őt fuvarozó taxisofőr is beletartozhatnak.

"Abortuszjogi" szervezetek korábban bírálták a törvényt arra hivatkozva, hogy a Texasban elvégzett terhességmegszakítások 85-90 százaléka a terhesség hatodik hete után történik.

A jelenlegi ítélet ellenére a szolgáltatók valószínűleg nem kezdik azonnal újra működésüket, mert az orvosok továbbra is tartanak attól, hogy végleges jogi döntés híján beperelhetik őket - írta az AP amerikai hírügynökség.

(MTI nyomán)