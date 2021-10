Külföld :: 2021. október 12. 13:13 ::

Kurz politikájának folytatását ígérte az új osztrák kancellár

Elődje, Sebastian Kurz politikájának folytatását ígérte keddi bemutatkozó beszédében a bécsi parlamentben Alexander Schallenberg, az előző nap tisztségébe beiktatott új osztrák kancellár.

Mint mondta, ez egyaránt vonatkozik a migrációs, munkaerőpiaci vagy a koronavírus-járvány területén folytatott eddigi politikára. "Keze ki van nyújtva" a koalíciós partner Zöldek felé, hogy az elmúlt napokban keletkezett árkokat betemessék, és a kormány sikeres munkáját folytatni tudják - hangsúlyozta.

Bár az ellenzék felé is a kormány kinyújtott kezéről beszélt, hangos elégedetlenséget váltott ki körükben, amikor "rosszhiszemű akcióként" jellemezte a Gernot Blümel néppárti pénzügyminiszter ellen benyújtott szociáldemokrata bizalmatlansági indítványt. Mint mondta, ezt a kezdeményezést "a legjobb akarattal sem lehet megérteni".

Schallenberg ismét fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy Kurzcal szorosan együtt akar működni. A volt kancellárral, aki pártelnökként és frakcióvezetőként továbbra is az Osztrák Néppárt (ÖVP) vezetője marad, együtt nyerték meg a legutóbbi két választást - emlékeztetett.

Szűk tízperces beszédében az új kancellár az ökoszociális adóreformot nevezte kormányprogramja velejének. Folytatni fogják az oktatás, a kutatás és a digitalizáció korszerűsítésének programját is - mondta. Azon lesz, hogy a munkaerőpiacon mindenki megtalálja a helyét, aki erre igényt tart. Következetesen folytatni fogja az eddigi migrációs és integrációs politikát is - ígérte. Ez a külpolitikára is vonatkozik, amelyért eddig ő felelt - tette hozzá, utódát, Michael Linhartot "szupertapasztalt külpolitikai profinak" nevezve.

(MTI)