Külföld :: 2021. október 13. 15:15 ::

Lemondott Orban

Lemondott a kétkamarás román parlament képviselőházának elnöki tisztségéről szerdán Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nemrég leváltott elnöke.

A liberális politikus éles támadást intézett a párt élére megválasztott Florin Citu ügyvezető miniszterelnök és az őt támogató Klaus Iohannis államfő ellen, kijelentve, hogy nem akar "bűntársuk" lenni, amikor "választási ígéreteiket megsértve, lábbal tiporva a PNL belső demokráciáját", négy év stabil jobbközép kormányzás és az ország fejlesztése helyett úgymond feláldozzák az ország stabilitását önös érdekeik elérése érdekében.

Újságírói kérdésre válaszolva Orban nem zárta ki, hogy híveivel együtt később kilép a PNL-ből, csak annyit mondott: a lemondással "visszanyerte szabadságát". Múlt héten a házelnök - másik 40 liberális törvényhozóval együtt - nyílt levélben határolódott el az új pártvezetés döntéseitől, és kifejezte meggyőződését, hogy Románia gyorsan lezárhatná a kormányválságot, helyreállna a jobbközép koalíció, ha az államfő ismét őt jelölné a miniszterelnöki posztra.

A tavaly decemberben alakult koalíció azt követően bomlott fel, hogy Florin Citu miniszterelnök a kisebbik román kormánypárt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) tiltakozása ellenére és egyik miniszterét leváltva döntött a harmadik koalíciós partner, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által kezdeményezett tízmilliárd eurós fejlesztési terv életbe léptetéséről. Az USR megvonta a bizalmat Citutól, a miniszterelnök lecserélését követelte a PNL-től, majd - miután a PNL nemhogy lecserélte volna, hanem a párt elnökévé választotta a kormányfőt - az USR összefogott az ellenzékkel és megbuktatta a Citu-kabinetet.

A PNL-t négy éven keresztül vezető, egy évig kormányfői tisztséget is betöltő Ludovic Orban egyébként azért nem maradhatott tavaly decemberben a PNL-USR-RMDSZ koalíció miniszterelnöke, és azért kényszerült "megelégedni" a házelnöki tisztséggel, mert akkor az USR az ő személye ellen emelt kifogást.

Orban már két hete az új pártvezetés rendelkezésére bocsátotta lemondó nyilatkozatát, amelyet mindeddig azért nem iktatott ő maga a képviselőház titkárságán, hogy a párt élére megválasztott Citu ezt akkor tehesse meg, amikor a PNL "visszaszerzi a többséget" a képviselőházban. Miután ezt Citu elhárította, mondván, hogy a lemondás egyoldalú döntés, a házelnök szerdán úgy nyilatkozott: azért adta be mégis lemondását, mert a tisztséget a PNL egykori elnökeként töltötte be, de most már nem tud közösséget vállalni a párt vezetésének döntéseivel.

A PNL vezetősége kedd este úgy döntött: Florin Roman alelnököt jelöli ideiglenes házelnöknek.

(MTI)