2021. október 20. 13:56

Lavrov: a tálibok ne tegyék Afganisztánt a terroristák kiinduló bázisává!

Oroszország felhívja a tálibokat, hogy ne változtassák a terroristák kiinduló bázisává Afganisztánt - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a "moszkvai formátumú" Afganisztán-konzultációk újabb, harmadik fordulóján szerdán az orosz fővárosban.

Lavrov méltatta az új afganisztáni vezetés erőfeszítéseit az ország katonai és politikai helyzete stabilizálásának érdekében. Egyúttal sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy az Egyesült Államok nem vesz részt a tanácskozáson. Megjegyezte, hogy az amerikai fél immár második alkalommal hárította el a részvételt a "kibővített trojka" - Oroszország, az Egyesült Államok és Kína - Afganisztánról szóló tanácskozásán, és kifejezte reményét, hogy ezt nem elvi kifogások alapján tette.

Hangot adott feltételezésének, hogy a távollét oka az Egyesült Államok afganisztáni különmegbízotti posztján minap történt személycsere. A tisztséget eddig betöltő Zalmay Khalilzadot ugyanis Thomas West váltotta.

Moszkvában szerdán tizenegy ország képviselői, köztük a Kabulban hatalomra került tálibok ültek kerekasztalhoz, hogy Afganisztán katonai és politikai jövőjéről, az inkluzív - minden jelentős társadalmi csoportnak és a nőknek is képviseletet biztosító - afgán kormány megalakításáról és az ország humanitárius segélyezéséről tanácskozzanak. Az orosz külügyminisztérium az eseményt "zárt ajtók mögött tartott őszinte párbeszédként" jellemezte.

Ilyen méretű nemzetközi konzultációt először rendeznek a tálibok afganisztáni hatalomátvétele óta. Legutóbbi 2017 áprilisában, valamint 2018 novemberében tartottak találkozót a "moszkvai formátum" jegyében.

A formátum 2017-ben jött létre a különmegbízotti szintű hatoldalú - orosz-afgán-kínai-pakisztáni-iráni-indiai - konzultációs mechanizmus alapján. A mostani fordulón Oroszország, Afganisztán, India, Irán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Kína, Pakisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán képviselteti magát.

A tanácskozást megelőzően szerdán Lavrov külön is fogadta az Abdal Szalam Hanafi, az ideiglenes kormány miniszterelnök-helyettese vezette tálib küldöttséget, amelynek több tárcavezető is tagja. A TASZSZ orosz hírügynökség úgy értesült, hogy a moszkvai konzultációra eljött Hamid Karzai volt afgán elnök és Abdulla Abdulla, a legfelsőbb nemzeti megbékélési tanács korábbi elnöke is.

Az orosz külügyminisztérium szerint, amely az újabb fordulótól nem vár áttörést, a tanácskozáson közös nyilatkozatot fogadhatnak el.

(MTI)