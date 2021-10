Külföld, LMBTQP+ :: 2021. október 27. 17:21 ::

Izraelben a vallási főiskolák nem hajlandók vért adni az LMBTQ-nak tett újabb behódolás miatt

Izraelben az új, homoszexuális egészségügyi miniszter egymás után hozza meg az LMBTQ közösségnek tetsző rendelkezéseket. Az elmúlt napokban előbb feloldotta azt a korábbi tilalmat, miszerint homoszexuálisok nem adhatnak vért, majd legutóbb a véradásra jelentkezők által kitöltendő kérdőívek szövegét is átíratta: apja és anyja neve helyett 1. számú szülő és 2. számú szülő szerepel a kérdések között. A miniszter abnormális rendelkezésére válaszul tegnaptól kezdve a vallási főiskolák egységesen bojkottálják a véradást Izraelben – írja a Jiszráél Há-Jom című újság.



Nicán Horowitz egészségügyi miniszter (fotó: Kormányzati Sajtóiroda)

Mint ismert, Izraelben a legutóbbi parlamenti választások eredményeként a Náftáli Bennett megalakította új, mondhatni szivárványkoalíciós kormány irányítja a zsidó állam ügyeit. A mostani koalícióban részt vesz például az izraeli palesztinok Közös Listája és a Sulámit Áloni alapította baloldali Merec párt is. Ez utóbbi párt politikusa, Nicán Horowitz közismert homoszexuális, akinek a kormányalakításkor az egészségügyi tárca vezetése jutott.



Nicán Horowitz a jeruzsálemi köcsögparádén (fotó: mako.co.il)

Horowitz nem is habozott sokáig, mert nem sokkal hivatalba lépése után miniszterként elrendelte, hogy a korábbi szokással ellentétben mostantól a homoszexuálisok is adhatnak vért Izraelben. A rendelkezés hatályba lépését követő napon maga Horowitz is megjelent egy jeruzsálemi véradó állomáson és a tévékamerák kereszttüzében, életében először vért adott. Az újságíróknak a többi között kijelentette: mától fogva az én vérem is számít, s véget ért az a sötét időkre emlékeztető korszak, amikor Izraelben különbséget tettek vér és vér között.



Nicán Horowitz, a büszke véradó (fotó: inn.co.il)

Csakhogy Nitzán Horowitz egészségügyi miniszter nem elégedett meg ennyivel, mert egy újabb rendeletével bevezette azt, hogy az izraeli Vörös Dávid-csillag (Mágén Dávid Ádom - מגן דוד אדום) által lebonyolított véradásra jelentkezéskor a kitöltendő kérdőíven szereplő „anyja neve” és „apja neve” helyett mostantól az „1. számú szülő” és a „2. számú szülő” kérdés szerepeljen. A normalitás talaján álló izraeliek szemében ez a változtatás az LMBTQ zsaroló lobbinak tett újabb gesztusnak számít.



Véradás az egyik izraeli kibucban (fotó: kibbutz.co.il)

A ferde hajlamú izraeli egészségügyi miniszter újabb, az LMBTQ-lobbinak tett gesztusára válaszul az izraeli teológiai főiskolák (jesívák) bejelentették, hogy a mostanáig szokásos közösségi véradáson való részvételüket bojkottálják. A Jesívák Szervezetének elnöke ezzel kapcsolatban kijelentette: „Az egészségügyi miniszter cinikus eszközökkel kívánja ráerőszakolni a társadalomra egy szélsőséges, őrült kisebbség értékeit. Nekünk, amiképpen az izraeli lakosság 99,99 százalékának, apukánk és anyukánk van” – jelentette ki a Jesívák Szervezetének elnöke.

A teológiai főiskolák tegnaptól kezdve bojkottálják a véradást, aminek értelmében több száz vallási főiskolás tagadja meg a véradást a véradásra jelentkező kérdőívek szülőkre vonatkozó kérdéseinek megváltoztatása miatt. Az izraeli vallási főiskolákban eddig rendszeresen, havonta egy-két alkalommal tartottak véradó napot, amikor is minden intézmény összes tanulója, mintegy 300-400 jesivanövendék szokott vért adni.

A legutóbbi véradáson az egyik főiskolán észrevették, hogy megváltoztatták a kérdőív fentebb említett pontját, mire egyik főiskola a másik után tagadja meg a véradást. Zálmán Bárúh Meláméd rabbi, a Bét Él Jesíva vezetője kijelentette: beszüntetjük a jesíva véradó napjait, s egyetlen tanuló sem írhatja alá – még magánemberként sem – az ilyen kérdőívet egészen addig, míg a kérdések megszövegezői vissza nem térnek a normalitás talajára.”

