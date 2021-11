Külföld, Koronavírus :: 2021. november 10. 20:19 ::

Olaszországban politikai vita kíséri az oltásellenes tüntetések korlátozását

Az oltás és a kötelező védettségi igazolás ellen tüntetőknek a városközpontokból történő kizárását jelentette be Luciana Lamorgese belügyminiszter szerdán, miközben az oltásellenes megmozdulások helyszínévé vált Triesztben az eddigi legnagyobb járványgócot azonosították.

Luciana Lamorgese egy pármai rendezvényen jelentette be a döntést, s közölte, hogy a tüntetések korlátozására vonatkozó rendelkezést még szerda éjjel aláírja.

Az önkormányzatok és prefektúrák október közepe óta már szigorították az utcai demonstrációk szabályait, de a belügyminiszter teljesen ki akarja tiltani a tüntetéseket a városok központjából. A korlátozás egyértelműen az oltásellenes tiltakozásokat kívánja a peremkerületekbe szorítani, ahol kevesebb figyelem övezné őket.

A belügyminiszter hangsúlyozta, hogy be akarja tiltani a felvonulásokat is, s ezek helyett kizárólag olyan demonstrációkat lehet tartani, ahol a résztvevők egy helyben állnak vagy ülnek az egymás közötti biztonsági távolság betartásával és szájmaszkkal.

"A jog a tüntetéshez nem sértheti a jogot az egészséghez, és a beoltottaknak is joguk van a biztonságos helyekhez" - jelentette ki a Lamorgese, utalva az utóbbi hetekben egyre gyakoribb oltásellenes tüntetésekre a többi között Rómában, Milánóban és Trieszt központjában, ahol több ezren gyűltek össze és vonultak fel.

A jobboldali Liga és a szintén jobboldali Olasz Testvérek a fenntartásait fejezte ki, az Olasz Baloldal (SI) párt egyenesen elfogadhatatlannak nevezte a rendelkezést, úgy vélve, hogy a kormány veszélyes precedenst teremt, amikor a vele szembeni tiltakozást így igyekszik felszámolni.

Sergio Mattarella államfő viszont támogatásáról biztosította a rendelkezést, miként a jobboldali Hajrá, Olaszország! párt is. Az államfő - szintén egy rendezvényen - úgy fogalmazott: "az oltásellenes tüntetések miatt veszélyesen megszaporodott az új fertőzések száma".

Tiltás helyett oltást sürgetett az északkelet-olasz Friuli Venezia Giulia kormányzója Massimiliano Fedriga, a Liga politikusa, aki szerint az oltásellenesek tüntetéssorozata a pandémia kezdete óta az eddigi legnagyobb járványgóchoz vezetett Triesztben. A tartományban azonosított új betegek hetvenöt százaléka a városban és térségében fertőződött meg.

Triesztben október közepétől heteken át több ezren demonstráltak először a kikötőben, majd a város központi terén.

A szomszédos Venetóban is rohamosan emelkedik az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma. A tartományban az elmúlt huszonnégy órában majdnem ezer új beteget azonosítottak a napi több mint 84 ezer tesztelésen. Luca Zaia tartományi elnök, a Liga politikusa, emlékeztetett, hogy a csaknem öt millió lelket számláló Venetóban a lakosság 15 százaléka nem oltatta be magát. Arra kérte azokat, akik az oltás egyetlen adagját sem vették fel, hogy az utcán is hordjanak szájmaszkot. Venetóban 2020 februárjától több mint 487 ezren betegedtek meg.

Roberto Speranza egészségügyi miniszter szerdai parlamenti felszólalásában bejelentette, hogy december elsejétől elindítják a 40 és 60 év közöttiek emlékeztető oltását. A hatvanmilliós országban a 12 év felettiek 83,7 százaléka lett átoltva.

A tárcavezető adatai szerint valamely oltás harmadik dózisát 2,4 millióan kapták meg, szerint, de közöttük vannak azok a külföldi munkavállalók is, akik a hazájukban kapott orosz vagy keleti vakcina után Olaszországban kértek emlékeztető oltást.

(MTI)