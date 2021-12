Külföld :: 2021. december 1. 14:24 ::

Felfüggesztették a CNN műsorvezetőjét, mert segédkezett bátyja, a volt New York-i kormányzó ügyeiben

A CNN amerikai hírtelevízió határozatlan időre felfüggesztette műsorvezetőjét, Chris Cuomót, mert újabb dokumentumok szerint a véltnél jobban belefolyt bátyja, a többszörös szexuális zaklatással vádolt Andrew Cuomo volt New York-i kormányzó ügyeibe - jelentette honlapján a CNN szerdán.

A New York állam főügyészi hivatala által hétfőn közzétett dokumentumok szerint a műsorvezető a korábban véltnél sokkal jobban kivette részét a bátyja, Andrew Cuomo védelmének megszervezéséből - mondta el a hírtelevízió egyik szóvivője kedd este, jelezve, hogy az újonnan napvilágra került információk súlyos kérdéseket vetnek föl.

Hozzátette: Chris Cuomo már korábban beismerte, hogy tanácsokkal látta el bátyja munkatársait, és megpróbált lejárató információkat gyűjteni bátyja egyik vádlója ellen, és hogy ezzel megszegte a CNN szabályait. A hírtelevízió ezt korábban nyilvánosan is elismerte, de akkor még figyelembe vették egyedi helyzetét, és megértést tanúsítottak, mert - indoklásuk szerint - műsorvezetőjük a családját a munkája elé helyezte.

A jelenlegi dokumentumok fényében viszont a CNN vezetősége úgy döntött, hogy határozatlan időre felfüggeszti a műsorvezetőt - tájékoztatott a hírtelevízió szóvivője.

A most nyilvánosságra került információk között vannak olyan üzenetváltások Chris Cuomo és Melissa DeRosa, Andrew Cuomo akkori vezető tanácsadója között, amelyek megerősítik, hogy a műsorvezető oroszlánrészt vállalt bátyja védelmének megszervezésében.

Andrew Cuomo a botrányok miatt lemondásra kényszerült a kormányzói tisztségről, jelenleg bűnügyi vizsgálat folyik ellene.

A levelezésekből az is kiderült, hogy Chris Cuomo sajtós kapcsolatait felhasználva segített felkészíteni az akkori kormányzó csapatát a vádözönre. A műsorvezető azt is elismerte a nyomozóknak, hogy megpróbált többet megtudni egy készülő kényes sztoriról Ronan Farrow újságírótól. Chris Cuomo szerint az ilyesmi "bevett gyakorlat" a médiában.

Rich Azzopardi, Andrew Cuomo egyik szóvivője szerdán közölte: Letitia James, New York állam főügyésze manipulálási céllal hozta nyilvánosságra a dokumentumokat.

"New York lakóit senki sem csaphatja be" - szögezte le Azzopardi. "A napnál is világosabb, hogy James és kollégái visszaélnek a kormányzati forrásokkal politikai ellenfeleik lejáratása érdekében" - tette hozzá, "visszataszítónak, etikátlannak és illegálisnak" nevezve a gyakorlatot.

A lépést megelőzően több újságíró nyilvánosan is megjegyezte, hogy Chris Cuomo megsértette az újságírás íratlan szabályait. A CNN berkein belül is többen elégedetlenségüket fejezték ki a műsorvezető viselkedése miatt - írta honlapján a hírtelevízió.

Charlotte Bennett, a volt New York-i kormányzó egyik áldozata a Twitteren azt követelte a CNN-től, hogy rúgják ki Chris Cuomót.

Cuomo esti műsorát ugyan sokan vitatták, de a CNN legnézettebbjei közé tartozott. Csapata a bejelentésig mit sem tudott a műsorvezető várható felfüggesztéséről - nyilatkozta az egyik munkatárs.

(MTI)