Külföld :: 2021. december 6. 15:18 ::

Csehországban jövőre több mint 7 százalékos infláció várható egy jegybanki szakértő szerint

A jövő évben több mint 7 százalékos infláció valószínűsíthető Csehországban, elsősorban a dráguló energiaforrások következtében - mondta Petr Král, a Cseh Nemzeti Bank monetáris szekciójának vezetője abban az interjúban, amelyet hétfőn közölt a Hospodárské Noviny című cseh gazdasági és politikai napilap.

Petr Král szerint ebből kifolyólag a cseh jegybank egyik legfontosabb célja a korona megerősítése, ami nagy segítséget jelenthet a magas infláció letöréséhez.

A jegybanki előrejelzések szerint a korona árfolyama 2023 elején elérheti a 24 korona/euró szintet. A korona árfolyamának megerősítése érdekében a cseh jegybank fokozatosan emeli az alapkamatot, és ez a folyamat szerinte még nem ért véget.

A jegybanktanács november elején meglepetésre 1,25 százalékponttal 2,75 százalékra emelte az alapkamatot, ez 1997 óta a legnagyobb mértékű kamatemelés. A nemzeti bank ezt az infláció folytatódó növekedésével magyarázta.

A statisztikai hivatal adatai szerint októberben 5,8 százalékra nőtt az éves infláció Csehországban a szeptemberi 4,9 százalékról. Ez a legmagasabb inflációs ráta 2012 januárja óta. A fogyasztó árak októberi növekedése meglepte az elemzőket is, akik legfeljebb 5,7 százalékkal számoltak. Most azonban az a többségi álláspont, hogy az infláció az év végére akár a hat százalékot is meghaladhatja.

(MTI)