Külföld :: 2021. december 11. 12:40 ::

Guardian: Németország számára Magyarország az egyik legkeményebb kihívás

A demokrácia Magyarországon tapasztalható eróziójával szembeni fellépés fontos kérdés lesz, véli a liberális lapban megjelent publicisztikájában Timothy Garton Ash.

Olaf Scholz német kancellárnak kormányzása legelső napjától kezdve hatalmas kihívásokkal kell szembenéznie a bel- és a külpolitika terén is, melyek – az ország történelme során már nem először – ezúttal is kelet felől érkeznek – írta a The Guardian weboldalán megjelent véleménycikkében a történész-publicista, Timothy Garton Ash.

Hozzátette: a Németország határain kívül jelentkező kihívások közül az egyik a demokrácia és a jogállamiság Lengyelországban és Magyarországon tapasztalható eróziójával szembeni fellépés kérdése lesz, miután elsősorban Angela Merkel befolyásának köszönhetően az EU kesztyűs kézzel bánt a két ország populista vezetőivel.

Ash szerint most az a kérdés, hogy az új német kormány vajon a szorosabb európai egységet szorgalmazó, és a jogállamiság kapcsán is erőteljes alapelveket megfogalmazó koalíciós szerződésben foglaltaknak megfelelően cselekszik-e majd – írta a The Guardian felületén.

(Mandiner)