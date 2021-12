Külföld :: 2021. december 16. 06:24 ::

Felgyorsítja a monetáris szigorítás ütemét a Fed

Az amerikai központi bank szerepét betöltő Fed felgyorsította gazdaságélénkítő eszközvásárlási programjának kivezetését monetáris politikai döntéshozó testülete kedd-szerdai ülésének eredményéről tett bejelentésében. A Fed egyúttal csökkentette jövő évi GDP-növekedési előrejelzését is.

A washingtoni közlemény szerint a Fed a duplájára emeli az összeget, amellyel eszközvásárlási programjának havi keretösszegét lépésről lépésre csökkenti, így márciusra be is fejezi a program a kivezetését, megnyitva ezzel az utat a kamatemelések megkezdéséhez 2022 hátra lévő részében. A Fed így előreláthatólag három alkalommal emelhet majd kamatot 2022-ben.

A döntés indoklásában a Fed az inflációs nyomást nevezte meg a szigorítás felgyorsításának legfőbb okaként, rámutatva ugyanakkor, hogy a munkaerőpiaci helyzet, a foglalkoztatás megfelelően alakul. A Fed megítélése szerint folyamatosan javulnak a makrogazdasági mutatók jórészt az átoltottság növekedésének, valamint a növekedést támogató politikai intézkedéseknek köszönhetően.

A dokumentum kiemeli, hogy a koronavírus-járvány által leginkább érintett gazdasági ágazatok jelentős javulást értek el az elmúlt hónapokban, de még mindig erősen ki vannak téve az új variánsok hatásának. Az inflációs nyomás jórészt a pandémiás helyzetben, valamint az azt követő nyitás során kialakult kereslet-kínálati egyensúlytalanságnak tulajdonítható.

A Fed ezzel összefüggésben meg is emelte jövő évi inflációs prognózisát, a szeptemberben jelzett 2,2 százalékról 2,6 százalékra. 2023-ban az infláció 2,3 százalék lehet, 0,1 százalékponttal magasabb a szeptemberben jelzettnél, 2024-ben pedig az előző becsléssel megegyező 2,1 százalékos.

A munkanélküliségi ráta csökken majd, 3,5 százalék lehet jövőre, míg a szeptemberi prognózisban a bank még 3,8 százalékot várt. Az elkövetkező években a munkanélküliségi ráta 3,5 százalékon stagnál majd, ahogy azt szeptemberben is jelezte a Fed.

Mindazonáltal számos kockázati tényező árnyékolja be továbbra is a gazdasági növekedési kilátásokat a Fed megítélése szerint. Ezek közül is a legnagyobb az új vírusvariáns feltételezett gazdasági hatása körül uralkodó bizonytalanság.

A Fed mérsékelte idei gazdasági növekedési előrejelzését. Szeptemberi prognózisában még 5,9 százalékot jelzett, amit most 5,5 százalékra csökkentett le. Júniusban még 7 százalékos növekedést várt a Fed. A jövő évre pedig 4 százalékos GDP-növekedéssel számol a szeptemberi 3,8 százalék helyett. A 2023-as növekedés 2,2 százalékos lehet 2,5 helyett, 2024-ben pedig a szeptemberi előrejelzéssel megegyező, 2,0 százalékos lehet a növekedés.

A Wall Streeten fordulatot vett az árfolyamok alakulása a Fed bejelentését követően. A DJIA index visszaszerezte a nyitás óta elveszített száz pontot, az S&P index 0,5 százalékkal, a Nasdaq Composite pedig 0,4 százalékkal emelkedett.

(MTI)