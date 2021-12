Külföld :: 2021. december 19. 14:22 ::

Izrael a nukleáris létesítmények mellett a létfontosságú iráni infrastruktúrákat is megsemmisítené

A bécsi Coburg-palotában pénteken befejeződött az Irán nukleáris programjának ellenőrzésére létrejött, s 2015-ben Teherán és a nagyhatalmak aláírta, ám Donald Trump által – Binjámin Netanjáhu kérésére - 2018-ban egyoldalúan fölrúgott megállapodás újraélesztését célzó tárgyalások hetedik fordulója. Közben Izrael a Szíriában végrehajtott légitámadásaival példálózva fenyegeti Iránt, mire egy iráni újság megjelentette Izrael és a megszállt területek térképét, bejelölve azokat a célpontokat, amelyekre a perzsák fegyveres konfliktus esetén képesek csapást mérni – olvasható a Jedi’ot Áháronot izraeli napilap, a Tehran Times iráni napilap és az Iran International honlapján, valamint meghallgatható a Jedi’ot Áháronot podcastjában.



Izrael és Irán kölcsönösen fenyegetik egymást (fotó: Áviád)

Izrael Teheránnak is üzen a Damaszkusz elleni légitámadásokkal

Miközben Bécsben folynak a tárgyalások az Irán nukleáris programját, illetve létesítményeinek működését ellenőrző, s 2018-ban Donald Trump által egyoldalúan fölrúgott nemzetközi megállapodás újraélesztésére, Izrael és Amerika azzal fenyegetőzik (Washington persze jóval visszafogottabban), hogy amennyiben Bécsben nem születik Izrael elvárásainak megfelelő megállapodás, katonai csapással számolják föl Irán nukleáris létesítményeit. A Jedi’ot Áháronot című izraeli napilapban december 13-án jelent meg Ron Ben Jisáj izraeli biztonságpolitikai hírmagyarázó írása, amelyben az izraeli hadügyminiszterre, a vezérkari főnökre és a Moszád főnökére is hivatkozva kifejti: a szíriai vegyifegyver-raktárak, illetve a vegyifegyver-gyártó létesítmények ellen az elmúlt években az arab országban több helyütt is végrehajtott izraeli légitámadás egyértelmű üzenet nem csak Bassár el-Ászád szíriai elnök, hanem a nukleáris fegyver előállítására törekvő Irán számára is.



Irán nukleáris programjáról folyó megbeszélés a bécsi Coburg-palotában (fotó: Iran International)

Izrael térképén jelölték be az iráni válaszcsapás célpontjait

Az izraeli és amerikai fenyegetésre válaszképpen a kormányközeli újságnak számító Tehran Times című iráni napilap egy nappal később, december 15-én Izrael és a megszállt területek térképével illusztrált írásban válaszolt a fentebb idézett izraeli kardcsörtetésre. Az angol nyelvű iráni újság által közzétett térképeken ugyanis be vannak jelölve azok az izraeli célpontok (beleértve a megszállt Ciszjordániában és Golán-fennsíkon létesített zsidó településeket is), amelyekre az iráni nukleáris létesítmények elleni izraeli támadásra válaszképpen Teherán lesújtana. A lap idézi Mohámmád Bágeri vezérőrnagy, az Iráni Forradalmi Gárda parancsnokának, az iráni fegyveres erők vezérkari főnökének az Izrael által beígért támadással kapcsolatos legutóbbi megnyilatkozását: „Bízunk országunk elrettentő katonai erejében, de fegyveres erőink soha nem becsülik alá az ellenség fenyegetését, s ezért stratégiailag a legkisebb fenyegetésre is fölkészülnek.”



A Tehran Times térképe az izraeli célpontok feltüntetésével

Izrael többfrontos háborúra készül

A Tehran Timesban napvilágot látott térképes „figyelmeztetés” után egy nappal, december 15-én a fentebb már idézett izraeli hírmagyarázó, Ron Ben Jisáj meghallgatható rádiófelvételen (podcast) Somfalvi Attila újságíróval beszélgetve igyekszik megvilágítani az Iránnak címzett izraeli fenyegetés indítékát, illetve annak lehetséges következményeit. A Jedi’ot Áháronot hírmagyarázója szerint Náftáli Bennett izraeli miniszterelnök, Beni Ganz hadügyminiszter, Ávív Kohávi, az izraeli hadsereg vezérkari főnöke és Dávid Bárné’á, a Moszád főnöke egyaránt azt hangoztatja, hogy Izrael az Irán, illetve annak közel-keleti szövetségesei - a Hizbulláh, az iraki és a szíriai sí’ita fegyveres erők, a palesztin Hamász és a jemeni huszik - elleni támadásra, sőt mi több, átfogó háborúra készül.



Mohámmád Bágeri vezérőrnagy, az Iráni Forradalmi Gárda parancsnoka, az iráni fegyveres erők vezérkari főnöke (fotó: Tehran Times)

Izrael a nukleáris létesítmények mellett az iráni infrastruktúra lerombolását is tervezi

Izrael akkor indítja meg a támadást vagy a háborút, amikor Irán kifejleszti a nukleáris fegyverét, más szóval, amikor Teherán már rendelkezik rakétára szerelhető atomtöltetű robbanófejjel. Ha Izrael megtámadja Iránt, teljes, többfrontos hadrenddel kell fölvenni a küzdelmet. Nemcsak Iránnal, hanem a Szíriában és Irakban tevékenykedő si’ita milíciákkal, a Teherán támogatását élvező jemeni huszikkal, a libanoni Hizbulláh és a palesztin Hamász szervezettel - mondta Ron Ben Jisáj, majd hozzáfűzte: Ha Izrael szeretné elérni azt, hogy Irán a támadás után egyhamar ne legyen képes újjáépíteni a nukleáris berendezéseit, le kell rombolni a kőolajmezők létesítményeit, a duzzasztógátakat, a kereskedelmi és más infrastruktúrákat. Egyébként az Irán elleni hadműveletet Izrael saját maga, minden idegen segítség nélkül, akár már ma is végre tudná hajtani. A kérdés csak az, hogy Izraelnek milyen árat kellene ezért fizetni – hangsúlyozta a biztonságpolitikai szakértő.



Iráni olajfinomító a Perzsa-öböl-menti Bándár Abbász kikötővárosban - Izrael ezt is szeretné lebombázni (fotó: financialtribune.com)

Perzsa főszerkesztő javaslata a bécsi tárgyalóknak

Hoszejn Sári’átmadári, az Kejhán (Világegyetem) című perzsa nyelvű napilap főszerkesztője 2021. december 16-án vezércikkben üzent meg a Bécsben Iránnal tárgyalgató nagyhatalmaknak és hazája tárgyalóküldöttségének: „Iránnak nem áll érdekében atomfegyver előállítása. Ha a Nyugat makacsul kitart az iráni nukleáris létesítmények ellenőrzésének követelése mellett, akkor föl kell függeszteni a bécsi megbeszéléseket, egészen addig, amíg Izrael, India, Pakisztán is csatlakozik az atomfegyverek elterjedését megtiltó, úgynevezett atomsorompó egyezményhez, illetve ezek az országok felszámolják a birtokukban levő nukleáris fegyvereket.



Hoszejn Sáriátmadári, a Kejhán című napilap főszerkesztője (fotó: old.iranintl.com)

H. J. – Kuruc.info