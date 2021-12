Külföld, Koronavírus :: 2021. december 22. 21:20 ::

Embervadászokat alkalmaz Linz, hogy elkapják az oltatlanokat

Egy ausztriai város olyan alkalmazottakat keres, akiknek embervadászként az lesz a feladatuk, hogy elkapják, szükség esetén begyűjtsék, valamint megbüntessék azokat, akik nem hajlandók beoltatni magukat – írja az RT nyomán az Erdély Ma.



Egy járványügyi intézkedések elleni tüntetővel bánnak el a rendőrök 2021. december 11-én Bécsben (fotó: AP / Florian Schroetter)

A sikeres pályázók komoly felhatalmazást kapnak: büntetést szabhatnak ki, és kényszerintézkedéseket alkalmazhatnak azokkal szemben, akik nem fizetik be a bírságot, mert nem oltatták be magukat – áll az osztrák Linz városának álláshirdetésében.

A toborzószöveg szerint az állást azoknak ajánlják, akik "örömüket lelik a jogszabályokkal és adminisztratív eljárásokkal való munkavégzésben".

Az alkalmazottak "kemény munkáját" havonta 2774 eurótól (3126 dollártól) kezdődő fizetéssel honorálják. Az állásra való jogosultsághoz osztrák állampolgársággal kell rendelkezni, szükséges hozzá a középiskolai végzettség. Az illetőnek kitartónak kell lennie, aki vállalja a túlórázást, büntetlen előéletű, és nem utolsósorban érvényes Covid oltási- vagy gyógyulási bizonyítvánnyal kell rendelkeznie. Ráadásul a nők elsőbbséget élveznek, amikor a posztért versengenek a hasonló képzettségű férfiakkal szemben.

A 200 000 lakosú Linzben a legalacsonyabb a Covid-oltás aránya Ausztria-szerte. Az országban a digitális oltási igazolások kiadását nyomon követő weboldal szerint a város lakosságának mindössze 63%-a kapott eddig teljes adag Covid-oltást.

December elején a kormányzó "konzervatívok" és háromból két ellenzéki párt megállapodott abban, hogy 2022. február 1-ig kötelezővé teszik a Covid-oltást minden osztrák számára, kivéve a 14 év alattiakat és az egészségügyi mentességben részesülőket. Akik ellenállnak, azok súlyos pénzbírságot kapnak.

Ausztria az első ország Európában, amely bevezette a kötelező oltást. Bécs volt az első a világon, amely novemberben szigorú korlátozásokat vezetett be kifejezetten az oltatlanok számára, amelyeket hetekkel később kiterjesztettek az oltott állampolgárokra is. A zárlat december 12-én lejárt, de az oltatlan osztrákokra továbbra is szigorúbb szabályok vonatkoznak.