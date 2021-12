Külföld, Elcsatolt részek :: 2021. december 30. 11:39 ::

Románia teljesít a "legjobban" a (többnyire cigány) lányanyák terén: sokan 15 évesen már a második purdénál tartanak

Tavalyi évben 16 470 19 év alatti lánynak született gyereke Romániában az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint. A legrosszabb adatok Maros (971) megyéből érkeztek, ezt Dolj (723), Brassó (695) és Iași (656) megye követi. Magas a szám továbbá Bihar (614) és Szeben (479) megyében is, írja a Transindex.

A legjobban ebben a statisztikában Krassó-Szörény, Brăila, Mehedinți, Gorj és Tulcea megyék állnak. A tizenéves anyák átlagéletkora az első gyereknél a vidéki, hátrányos helyzetű környezetekben 16 év volt, sokan ezek közül a lányok közül 18 évesen már a második gyereket is megszülik, ugyanakkor van olyan eset is, hogy valaki 23 évesen már öt gyereknek adott életet.

A Mentsétek Meg a Gyerekeket szervezet adatai szerint a kiskorú szülők 73%-ánál a gyerekek utáni szociális juttatások jelentik az egyetlen jövedelmet a családban.

15 évesen már gyakori a második gyerek

Románia áll a legrosszabbul az uniós statisztikában, a 19 év alatti anyák mintegy 23%-a ebből az országból kerül ki. Bár a számok magasak, az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest némi javulás tapasztalható, 2019-ben ugyanis 17 933 olyan szülés volt, ahol az anya fiatalabb volt 19 évnél, 749 esetben volt 15 év alatti.

Az Adevarul korábban arról írt , hogy a statisztikai adatokb alapján nem kevés a kiskorú anyák között az olyan, aki 15 évesen már a második gyereket szülte meg, az elsőnél többen 12 évesek voltak.

Így játszanak ők

A Tulcea megyei Aghighiol községben egy 10 éves kislányról kiderült, hogy immár 5 hónapja állapotos. Az esetről Maria Lenţa, a község polgármestere tájékoztatta a nyilvánosságot, aki az Agerpres megkeresésére elmondta, hogy amint az esetről tudomást szereztek, egy szociális közvetítő bevonásával elindították a helyzet kivizsgálását, illetve jelentették az esetet a megyei hatóságoknak is – számolt be a G4media nyomán ugyancsak a Transindex.

Az elöljáró a sajtót arról is tájékoztatta, hogy a sokgyerekes család beszámolója szerint a kislányt elvitték orvoshoz, aki szerint a terhesség természetesen zajlik, viszont a teherbe esés körülményeinek felderítése miatt orvosi vizsgálatra is szükség lesz. Szintén a polgármester számolt be arról, hogy amikor a kislány anyját megkérdezték, akkor csak annyit válaszolt, hogy a 10 éves lánya játszott egy fiúval.

Tulcea megyében az utóbbi 5 évben a hatóságok 41 ilyen esetről tudnak, amelyek közül 6 gyerek hagyta el az újszülött csecsemőt, és hét anya-gyerek párt részesült a szociális és gyerekvédelmi igazgatóság szolgáltatásaiban.

