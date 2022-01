Külföld :: 2022. január 6. 16:41 ::

Tombol a sötétzöld idiotizmus Németországban: leszerelik a rendőrkutyákat, mert "a póráz állatkínzás"

A berlini rendőrkutyák egy részét ideiglenesen ki kell vonni a szolgálatból az új állatvédelmi törvény miatt, amely január 1-jén lépett életbe. Az előző mezőgazdasági miniszter által jegyzett törvény értelmében ugyanis "állatkínzásnak minősül az a mód, ahogy kiképzés és akció közben bánnak velük a rendőrök" - írja az Index.



Német rendőrkutya Afrinben, Törökország berlini nagykövetsége előtt 2018. január 26-án (fotó: John Macdougall / AFP)

A berlini rendőrség 130 kutyája közül 49-et kényszerpihenőre küldenek, mivel az akció közben alkalmazott módszerek már nem felelnek meg a hatályos törvényeknek. Éles helyzetekben a kutyás rendőrök a póráz megrántásával és a nyakörv megszorításával kontrollálják az állat agresszivitását, és ez január 1-jétől Németországban már kínzásnak minősül. A The Guardian szerint az intézkedés nemcsak őrző-védő, hanem bomba- és drogkereső kutyákat is érint, és a Spezialeizatzkommando (SEK), a német hadsereg különleges bevetési egysége is lépni kényszerült.

Az állatvédelmi törvény változásai miatt jelenleg nem áll módunkban a szolgálati kutyáink egy részét bevetéseken használni – közölte Thilo Cablitz rendőrségi szóvivő.

A rendőrség egyelőre keresi a megoldást arra, hogy a szolgálatból kivont kutyákat újra alkalmazhassák a törvény megsértése nélkül.

Inkább sérüljenek meg emberek, minthogy póráz legyen szegény kutyán

A Merkel-kormány agrárminisztere, Julia Klöckner által jegyzett állatvédelmi törvény értelmében a kutyák kiképzésénél sem megengedett a nyakörv megszorítása, amely a légzés pillanatnyi korlátozásával jelzi a feladat végét. A kiképzés logikája szerint viszont a póráz és a nyakörv használata nélkül a kutyák komoly sérüléseket okozhatnának akció közben.

A rendelkezést elsősorban az állattartási normák javítása miatt vezették be, viszont minden kutyára, így az őrző-védőkre is vonatkozik. A törvény szabályozza a tenyésztési gyakorlatot, a kennelek méretétől azok szellőztetéséig, de azt is előírja, hogy a gazdák kötelesek kedvenceiket rendszeresen sétáltatni, és arról is gondoskodniuk kell, hogy más kutyákkal is találkozhassanak. Csak szigorú feltételek teljesülése esetén engedélyezett a kutyák megláncolása, és tilos minden fájdalmat okozó felszerelés használata.

Nem létezik ilyen módszer, de ez nem zavarja az idiótákat

A törvény elfogadását a német kormány az otthon tartott állatok pandémia alatt megnövekedett számával indokolta, mivel sokan tapasztalat nélkül vásároltak házi kedvenceket. Bár a várható változások hónapok óta tudottak voltak, a jelek szerint a rendőrséget mégis váratlanul érte a törvény életbe lépése.

A berlini rendőrszakszervezet alelnöke, Stephan Kelm közölte, a belügyminisztériumhoz fordultak, hogy találjanak megoldást a helyzetre, amely szerintük komoly biztonsági kockázatokhoz vezethet.

– Nyitottak vagyunk olyan kiképzési módszerek átvételére, amik nem járnak fájdalom okozásával. De jelenleg nem ismerünk ilyeneket – mondta a rendőrszakszervezet alelnöke.