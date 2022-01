Külföld, Bevándorlóbűnözés :: 2022. január 17. 21:42 ::

Őrizetbe vettek Nagy-Britanniában két "fiatalt" a texasi zsinagógai túszejtés ügyében - közben persze bejöttek a mentális problémák is a képbe

Őrizetbe vettek két fiatalt Nagy-Britanniában a texasi zsinagógában a hét végén elkövetett túszejtés ügyében - közölte hétfőn a rendőrség, a brit kormány pedig a támogatásáról biztosította az amerikai rendvédelmi szerveket.

A két fiatalt a brit rendőrök Manchester déli részében vették őrizetbe, még vasárnap, kihallgatásuk jelenleg is tart - áll a rendőrségi közleményben.

A szombati túszejtés a texasi Colleyville-ben történt, a túszokat épségben kiszabadították, a túszejtőt pedig a rendőrök agyonlőtték. A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vasárnapi esti szerint az elkövető a 44 éves Malik Faisal Akram brit állampolgár volt, aki egy tíz éve amerikai börtönben ülő nő szabadon bocsátását akarta elérni, és "antiszemita és Izrael-ellenes kijelentéseket tett".

A brit terrorellenes rendőrség még vasárnap este megerősítette Akram brit állampolgárságát, hétfőn pedig közölte, hogy a férfi a Lancashire grófságbeli Blackburn térségéből származik.

A brit kormány hétfőn közölte, hogy minden támogatást megad az amerikai rendvédelmi szerveknek a túszejtés ügyében folyó nyomozáshoz.

"Amerikai barátaink oldalán vagyunk azokkal szemben, akik gyűlöletet és félelmek akarnak terjeszteni a világban" - jelentette ki Boris Johnson brit kormányfő szóvivője, aki elítélte a "szörnyű terrorista és antiszemita cselekedetet".

A Nagy-Britanniai Muszlim Tanács nevű, mecseteket, oktatási és jótékonysági intézményeket tömörítő ernyőszervezet hétfői közleményében "a lehető leghatározottabban" elítélte a túszejtést, amelyet gyűlölet-bűncselekménynek és antiszemita cselekedetnek nevezett.

A blackburni muszlim közösség Facebook-oldalán egy férfi az elkövető testvéreként jelentkezett be, és azt írta, hogy Akram "mentális problémákkal küszködött". "Családunk egyáltalán nem ért egyet egyetlen cselekedetével sem, és a legkomolyabban bocsánatot kérünk e szerencsétlen incidens valamennyi elszenvedőjétől" - írta a Gulbar néven jelentkező férfi. Jelezte azt is, hogy még szombaton reggel, a túszejtés közben is állandó kapcsolatban állt a testvérével és az FBI munkatársaival is.

Az FBI különleges ügyekkel megbízott munkatársa, Matt DeSarno hétfőn bejelentette: a Szövetségi Nyomozó Iroda széleskörű vizsgálatot indított a túszejtő kapcsolatrendszerének feltárására. DeSarno azt is közölte: "nemzetközi nyomozás" folyik az ügyben. A Downing street 10 - a londoni kormányfői hivatal - hétfőn teljeskörű támogatásáról biztosította az amerikai nyomozati szerveket.

A Mail Online című brit hírportál szerint Akramot 2001 szeptemberében kiutasították a szülővárosából, amiért egy bírósági végrehajtó előtt olyan kijelentést tett, hogy "meg kellett volna halnia" az egyesült államokbeli szeptember 11-i merényletekben.

A tettes helyi idő szerint szombat délelőtt hatolt be a texasi zsinagógába, ahonnan online élőben közvetítették a szertartást. A férfi a túszok elengedéséért cserében egy Aafia Siddiqui nevű pakisztáni származású nő szabadon bocsátását követelte. Siddiquit 2010-ben egy amerikai bíróság 86 év börtönbüntetésre ítélte, amiért Afganisztánban amerikai katonákat és FBI-ügynököket próbált megölni. A nő egy Colleyville-hez közeli szövetségi börtönben, Forth Worthben tölti büntetését.

Joe Biden amerikai elnök terrorcselekménynek minősítette a túszejtést. Hasonlóképpen nyilatkozott Liz Truss brit külügyminiszter is.

(MTI)