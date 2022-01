Külföld :: 2022. január 19. 14:04 ::

Nem tetszik a bűnöző rappereknek, hogy az ügyészek látják az összefüggést a tetteik és a szövegeik között, mert az rasszizmus

Jay-Z, Fat Joe, Kelly Rowland és Killer Mike is kiállt a New York-i jogszabály módosítására vonatkozó javaslat mellett, amely megakadályozná, hogy a rapszövegeket bizonyítékként használják fel büntetőperekben. Az "előadók" levelükben arra kérik New York állam törvényhozóit, hogy támogassák a javasolt változtatást, és "tartsák fenn a véleménynyilvánítás szabadságát".

A Rap Music on Trial (Rapzene a bíróságon) című jogszabályt először novemberben terjesztették elő Brad Hoylman és Jamaal Bailey állami szenátorok, hogy az ügyészek ne hivatkozhassanak a dalszövegekre, kivéve, ha "egyértelmű és meggyőző bizonyíték" van a dalszövegek és a bűncselekmény közötti kapcsolatra.

A szólásszabadsághoz való jog a szövetségi és az állami alkotmányban is szerepel. A művészet büntetőjogi bizonyítékként való elismerése csak ezt az alapvető jogot csorbítja, és különösen a rap- és hip-hop-szövegek használata a büntető igazságszolgáltatási rendszerünket átható rendszerszintű rasszizmus jelképe – mondta akkor Bailey.

A jogszabály a hét elején átment az állami szenátus első szakaszán.

2019-ben az ügyészek egy Tekashi 6ix9ine-nal kapcsolatos ügyben azt mondták, hogy olyan dalszövegeket és zenéket kívánnak bevonni, amelyek kontextust adnak, és bizonyos vitákhoz kapcsolódnak. A rappert a bíróságon a Gummo című slágerének dalszövegeiről is kérdezték.