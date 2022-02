Külföld :: 2022. február 4. 12:51 ::

Pentagon: Moszkva támadni akar, egy hamis videó lehet az ürügy

Oroszország egy, az ukrán katonák által az oroszokkal szembeni agressziót bemutató propagandavideó elkészítésével ürügyet teremthet Ukrajna megszállására - jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján John Kirby, a Pentagon (amerikai védelmi minisztérium) szóvivője.

"Van olyan információnk, hogy az oroszok valószínűleg ürügyet akarnak teremteni egy invázióhoz" - fogalmazott Kirby. A szóvivő szerint Moszkva azt tervezi, hogy olyan hamis videófelvételt mutatnának be, amelyen ukrán katonák támadnának meg "orosz ajkú embereket az orosz szuverén területeken" és ezzel ürügyet teremtenének az Ukrajna elleni katonai fellépés megindítására.



John Kirby

Kirby arról is beszélt, hogy az oroszok "szemléletes propagandavideót" készítenének, amelyen megrendezett robbanások, holttestek és gyászoló emberek láthatók, akiket színészek alakítanak. A Pentagon szóvivője szerint a videóban arra is felhívnák a figyelmet, hogy az ukrán katonák nyugati fegyvereket használnak.

Arra a kérdésre, hogy a szóvivő szerint a "hamisított támadást" vajon a Kreml jóváhagyta-e, Kirby azt mondta: "azt tapasztaltuk, hogy kevés ilyen jellegű dolgot nem hagytak jóvá az orosz kormány legmagasabb szintjein". De nem tért ki konkrétumokra.

A The New York Times című amerikai napilap információi szerint Avril Haines, az amerikai hírszerző szervezeteket tömörítő Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) vezetője Lloyd Austin védelmi miniszterrel és Mark Milley tábornokkal, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnökével, valamint más vezető kormányzati tisztségviselőkkel együtt, csütörtökön tájékoztatták a kongresszus tagjait és a rendelkezésre álló információkat megosztották a szövetségesekkel is.

Szerdán Joe Biden amerikai elnök arra utasította az Egyesült Államok védelmi minisztériumát (Pentagon), hogy több mint 3000 amerikai katonát helyezzen át az európai szövetségesek védelmének megerősítése érdekében. Kormányzati információk szerint az Egyesült Államok ezen a héten hozzávetőleg 2000 katonát küld az Észak-Karolina államban található Fort Bragg katonai bázisról Lengyelországba, illetve Németországba. Ezen kívül a Németországban állomásozó, úgynevezett Stryker századhoz tartozó körülbelül 1000 katonát helyez át Romániába.

A Pentagon ezen kívül szerdán azt is bejelentette, hogy az amerikai katonai erők Európán belüli további átcsoportosítására számít, valamint több ezer katonát helyezett készenlétbe, túl azon a 8500 fegyveresen, aki a múlt héten kapott erre parancsot.

Frissítés: Lavrov: téveszmés kitaláció

Az orosz külügyminiszter "képtelenségnek" nevezte és visszautasította pénteken az Egyesült Államok előző napi bejelentését arról, hogy Moszkva hamis videót készít elő, hogy ürügyet teremtsen egy ukrajnai háború kirobbantásához.

Szergej Lavrov szavait a RIA orosz hírügynökség idézte internetes oldalán.

A politikus kifejtette: olvasta az interneten az amerikai külügyminisztérium néhány nyilatkozatát, miszerint Oroszország hamis videókat készít az ukrán katonák állítólagos támadásáról a Donyec-medencében. Az ilyen "téveszmés kitalációkból" napról napra egyre több van - tette hozzá.

Az amerikai hatóságok azt állítják, hogy az orosz titkosszolgálatok egy olyan videó elkészítését tervezik, amely az ukrán hadsereg által orosz területre vagy saját orosz ajkú honfitársaira irányuló megrendezett támadást mutatna be. A képsorokon "megölt" emberek, lerombolt épületek, gyászolók, ukrán fegyverek és török gyártmányú drónok lennének.

Washington szerint egy ilyen videó lenne a "hamis" ürügy Oroszország számára, hogy katonai műveleteket indítson a szomszédos ország ellen. Amikor a média bizonyítékokat kért, Ned Price külügyminisztériumi szóvivő azt mondta, higgyenek az amerikai kormány szavának.

Vlagyimir Csizsov, Oroszország állandó EU-képviselője a maga részéről cáfolta a vádakat.

Ezzel egy időben a "Luhanszki Népköztársaság" népi milíciája közölte, a Donyec-medencébe brit, amerikai és észt médiaképviselők érkeztek, hogy megrendezett riportokat készítsenek az állítólagos "orosz agresszióról".

(MTI)