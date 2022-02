Külföld :: 2022. február 11. 08:44 ::

Két éven belül minden Opel modellből lesz elektromos is

Az Opel két éven belül minden modelljét kínálja majd teljesen elektromos változatban, akkumulátoros hajtással. Az Opel elektromos autó hatótávolságának növelése érdekében jelentős akkumulátor-technológia fejlesztési beruházást hajt végre - jelentette be Uwe Hochgeschurtz, az Opel vezérigazgatója az Augsburger Allgemeine című lapnak adott pénteki interjúban.

Kijelentette: egyértelmű, hogy a belső égésű motoroknak belátható időn belül befellegzett Európában.

Európában az Opel 2028-tól nem is fog többé belsőégésű motorokat értékesíteni. Az autógyár elektromos modelljei hatótávolságának és töltési sebességének a növelésére összpontosítja fejlesztési erőfeszítéseit. "Azon dolgozunk, hogy egy perc alatt 32 kilométert tölthessünk bele egy autóba" - mondta Hochgeschurtz. "Arra számítok, hogy az évtized közepére ez az Opel modelleknél már így is lesz" - jelentette be. "A jövőre nézve - modelltől függően - 500-800 kilométeres hatótávolsággal számolunk."

Elmondása szerint az autógyártó a chipválságra való tekintettel már most is az e-autók gyártását részesíti előnyben. "Az elektromos autókat gyorsabban szállítjuk, mint a belsőégésű motoros autókat, ezért elsősorban az elektromos meghajtású járműveket szolgáljuk ki chipekkel" - mondta Hochgeschurtz, hozzátéve, hogy az Opel így kíván hozzájárulni az elektromos autók számának növeléséhez Németországban és Európában.

Különleges modellként a rüsselsheimi autógyártó több mint három évtizeddel a gyártás leállítása után tisztán elektromos modellként szeretné "feltámasztani" kultikus rangra szert tett Manta modelljét az évtized közepére - jelentette be az Opel-főnök. "Ez egy lenyűgöző újraértelmezés lesz, szenzációsan tágas belső térrel - természetesen sokkal nagyobbal, mint amivel az 1970-es eredeti Manta rendelkezett" - mondta.

(MTI)