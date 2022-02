Külföld :: 2022. február 15. 08:52 ::

Az Egyesült Államok a volt hondurasi elnök őrizetbe vételét és kiadatását kéri

Az Egyesült Államok felszólította Hondurast, hogy vegye őrizetbe Juan Orlando Hernández volt elnököt, és adja ki az Egyesült Államoknak - erősítették meg hétfőn helyi tisztviselők.

A hondurasi külügyminisztérium a Twitteren azt írta, értesítette az ország legfelsőbb bíróságát arról, hogy az amerikai nagykövetség hivatalosan kérte a hondurasi politikus őrizetbe vételét, majd kiadatását.

A hondurasi legfelsőbb bíróság elnöke kedd reggelre összehívta a testület rendkívüli ülését.

Hernández ügyvédje, Hermes Ramirez kijelentette, hogy a hatóságok igazságtalanok a volt elnökkel szemben.

Hernández január 27-én Xiomara Castro elnök beiktatásával távozott hivatalából. Ramirez hétfő este azt mondta, hogy Hernándeznek a regionális parlamentben betöltött pozíciója miatt mentelmi joga van, és hozzátette: őt is megilleti az ártatlanság vélelme.

A közép-amerikai államban hónapok óta folytak a találgatások arról, hogy vádat emelnek-e Hernández ellen, ha már nem ő lesz az elnök, mivel az amerikai ügyészek szerint politikai felemelkedését a kábítószerből származó haszon táplálta. Hernández határozottan tagadja, hogy bármilyen hasonló tevékenységet folytatott volna.

Testvérét, Juan Antonio "Tony"' Hernándezt, aki maga is hondurasi kongresszusi képviselő volt, 2021 márciusában az Egyesült Államokban kábítószer- és fegyverkereskedelem vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Az ítélethirdetéskor Matthew Laroche helyettes amerikai ügyész a bűncselekményeket államilag támogatott kábítószer-kereskedelemnek minősítette.

Ebben az ügyben tartják felelősnek az amerikai ügyészek a volt elnököt is. Szerintük Tony Hernández kenőpénzeket közvetített drogkereskedőktől a bátyjának, cserébe azért, hogy megvédje a Hondurason átmenő szállítmányaikat. Egyes esetekben a rendőrség és a hadsereg tagjai kísérték a drogszállítmányokat, mondták az ügyészek. Azt is állították, hogy Juan Orlando Hernández még a hondurasi kongresszus tagjaként kapott kenőpénzt, és más törvényhozók megvesztegetésében is része volt, hogy azok támogassák őt a testület elnökeként.

Hernández régóta azt állítja, hogy az ellene felhozott vádak drogkereskedőktől származnak, akiket néhány esetben ő adott ki, és akik most bosszút akarnak állni.

Hernández mélységesen népszerűtlen elnök volt egy olyan időszakban, amikor hondurasiak tízezrei menekültek el az országból a gazdasági lehetőségek hiánya, az utcai bandák erőszakossága és a természeti katasztrófák miatt.

(MTI)