Az Európai Tanács volt elnöke szerint az Oroszország elleni szankciók csak színleltek, és még ezek mellett sem állt ki minden állam teljes mellszélességgel.

Ebben a háborúban minden valóságos: Putyin őrültsége és kegyetlensége, ukrán áldozatok, Kijevre hulló bombák. Csak a mi szankcióink színleltek. Szégyelljék magukat azok a kormányok, amelyek megakadályozták a kemény döntéseket (többek között Németország, Magyarország, Olaszország)! – olvasható a lengyel politikus tweet-bejegyzésében.

