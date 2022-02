Külföld :: 2022. február 26. 07:38 ::

Kijev több irányból is ostrom alatt áll, az utcákon folynak a harcok - Kazahsztán nem hajlandó Putyinnak katonákat adni

Kijev több irányból is támadás alatt áll - jelentette szombat hajnalban az amerikai Fox televízió hírcsatornája, a brit Sky News pedig arról adott hírt, hogy Kazahsztán nem hajlandó katonákat küldeni Moszkva segítségére.

A televízió helyszíni tudósítója arról adott hírt, hogy az utcákon heves harcok folynak, és hangos robbanásokat lehet hallani. Különösen hevesek az utcai harcok a város északi és nyugati részein. Az ukrán hatóságok is jelezték, hogy az orosz csapatok átlépték a város határát. A Fox szerint Kijevet több irányból éri támadás.



Fotó: Az ukrán rendőrség sajtószolgálata / AP / MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek éjjel arra figyelmeztetett, hogy az országot megtámadó orosz csapatok az éjszaka folyamán megpróbálják lerohanni Kijevet.

"A főváros sorsa most dől el. Az ellenség minden erejével azon lesz, hogy megtörje ellenállásunkat. Ma éjjel arra készülnek, hogy lerohanják Kijevet" - hangoztatta Zelenszkij. Több nyugati médium - például az amerikai NBC televízió - úgy idézte őt, hogy "Ukrajna sorsa most dől el".

Az ukrán elnök arra kérte az ukránokat, hogy "ahol csak lehet, tartóztassák fel az ellenséget". A sajtóhírek arról is szólnak, hogy az ukrán férfiak egymás után csatlakoznak a hadsereghez.

Az ukrán hadsereg közben a Facebookon arról számolt be, hogy az orosz erők támadást indítottak egy katonai támaszpont ellen a fővárosban, de visszaverték őket. Az ukrán haderő bejegyzése szerint az orosz csapatok az éjszaka folyamán a város egyik ütőerének számítő Győzelem sugárúton is támadást indítottak, de állítólag ott is feltartóztatták őket.

Az Interfax ukrán hírügynökség pedig arról ír, hogy orosz egységek megpróbálják elfoglalni az ukrán főváros egyik áramtermelő állomását.

Az ukrán haderő azt is bejelentette, hogy megsemmisítettek egy Szu-25 típusú orosz harci gépet és egy Il-76 típusú katonai szállítógépet, amely szerintük orosz katonákat akart Ukrajnába juttatni. A Kijev térségében lévő Vaszilkiv környékén az ukrán fegyveres erők orosz helikopter lelövéséről is hírt adtak.

"A kijevi régióban fekvő Vaszilkivben súlyos harcok folynak. A megszállók ejtőernyősöket próbálnak bejuttatni. Dicsőség az ukrán hadseregnek! Dicsőség a légierőnek!" - fogalmazott az ukrán haderő a Facebookon.

Kazahsztán nemet mondott Putyinnak

A Sky News brit hírcsatorna ezzel egy időben az NBC amerikai hírtelevízióra hivatkozva azt jelentette, hogy Kazahsztán, Oroszország egyik legközelebbi szövetségese, visszautasította, hogy katonákat küldjön és részt vegyen az Ukrajna elleni offenzívában. A kazah vezetés azt is közölte, hogy nem ismeri el független államként a kelet-ukrajnai szakadár "népköztársaságokat". Az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács üdvözölte a kazah döntést - jelentette a Sky News.

TASZSZ: Ukrajna hajlandó a semlegességről tárgyalni

Ukrajna a semlegességről és megfelelő biztonsági garanciákról is hajlandó lehet tárgyalni Oroszországgal - jelentette a TASZSZ orosz hírügynükség Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnökének tanácsadójára, Mihajlo Podoljakra hivatkozva, aki az Unian ukrán hírügynökségnek nyilatkozott.

"Mindenek előtt részletes megbeszélésre van szükség a békéről és a tűzszünetről. Világos biztonsági garanciacsomaggal párosítva a semlegesség kérdése is olyan lehetőség, amely szóba kerülhet" - fogalmazott Podoljak.

A Kreml pénteken azt tudatta, hogy kész küldöttséget küldeni Minszkbe, hogy tárgyalásokat folytassanak az ukrán kormány képviselőivel, ám Moszkva szerint Kijev inkább Varsót javasolta, majd nem reagált többé. Az ukrán elnöki hivatal ezzel kapcsolatban arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beleegyezett, hogy tárgyalások kezdődjenek a békéről és a tűzszünetről, és zajlanak az egyeztetések a helyszínről és az időpontról.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban rendelt el hadműveletet az ukrajnai Donyec-medencében, miután a héten elismerte az ottani szakadárok által önkényesen kikiáltott két "népköztársaság" függetlenségét, és azok segítséget kértek Moszkvától. Putyin leszögezte, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadnak célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.

Zelenszkij visszautasította a kimenekítését

Az amerikaiak ki akarták menekíteni az ukrán elnököt de ő nemet mondott

Az Egyesült Államok felajánlotta, hogy segít kimenekíteni az ukrán elnököt, Vlodomir Zelenszkijt Kijevből, hogy elkerülje az életét fenyegető veszélyeket, de ő eddig elutasította a távozást – írja a Washington Post. Zelenszkij marad, annak ellenére, hogy a napokban ő maga mondta, hogy ő Oroszország első számú ellensége, családja pedig a második számú, és szerinte ki akarják őket végezni.

A Post amerikai és ukrán tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy az amerikai hírszerző ügynökségek, köztük a CIA igazgatója is figyelmeztették Zelenszkijt a biztonságát fenyegető veszélyre, olyan tisztségviselőket is idéztek, akik szerint orosz merénylőcsoportok már januárban Kijevben tartózkodhattak. Az elnök ennek ellenére döntött úgy, hogy marad az országában.

Fehérorosz hekkerek is támadást indítottak

Ukrán tisztviselők szerint a belarusz védelmi minisztériumban dolgozó hekkerek kibertámadást indítottak az ukrán hadsereg ellen.

Azt írták, hogy a hekkerek elsősorban adathalász leveleket küldtek ukrán katonai vezetők e-mail-címeire. Azt, hogy a beloruszoknak sikerült-e valamilyen fontos információt megszerezniük, egyelőre nem tudják.

Úgy tudni, hogy az említett hekkercsoport korábban már a NATO tagállamai ellen is indított akciókat. Egy lengyel katonai akadémia weboldalán például egy hamisított levelet jelentettek meg az országban állomásozó amerikai csapatokról.

(MTI - Telex - Index nyomán)

