/Folyamatosan frissülő cikk./

A közösségi portálon megjelent videóüzenetében Zelenszkij arra hívta fel az oroszokat, hogy szorgalmazzák Vlagyimir Putyin elnöknél az ukrajnai katonai műveletek leállítását.

"Sikeresen visszaszorítottuk az ellenséges támadásokat. A harcok az ország sok városában és régiójában folytatódnak, de (...) a mi hadseregünk ellenőrzi Kijevet és a főváros körüli kulcsfontosságú településeket" - fogalmazott az ukrán elnök. Majd kifejtette, hogy szerinte Moszkva Ukrajna szívében "a saját bábjait akarja hatalomra juttatni, mint ahogyan Donyeckben tette".

"Megtörtük ezt a tervüket"- jelentette ki Zelenszkij, majd azt állította, hogy az orosz hadsereg "semmilyen előnyhöz nem jutott".

"Az ellenség mindent bevetett ellenünk: rakétákat, vadászgépeket, drónokat, tüzérséget, páncélos járműveket, szabotőröket, ejtőernyősöket" - sorolta az ukrán államfő, azt állítva, hogy Moszkva civilek lakta részeket támadott, és egyik célja az elektromos hálózatok megbénítása.

Videóüzenetében Zelenszkij arra szólította fel a Nyugatot, hogy legyen határozottabb Oroszországgal szemben, és megismételte, hogy szerinte Ukrajnának "joga van" az európai uniós csatlakozáshoz.

Az ukrán államfő felszólította Magyarországot és Németországot arra, hogy "legyen bátorsága" támogatni Oroszország leválasztását a nemzetközi SWIFT-rendszerről. A SWIFT-rendszer magas biztonságú nemzetközi hálózat, amely pénzintézetek ezreit köti össze szerte a világban. Az Európai Unió fontolgatta, hogy levágja Moszkvát a SWIFT-rendszerről, de végül ez nem került be az elfogadott szankciós csomagba.

Elszálltak az árak

Élelmiszer-, üzemanyag- és készpénzhiányról, napról-napra megduplázódó árakról számolnak be azok az Ukrajnából menekülők, akik szombaton érkeztek a lónyai határállomásra Kárpátaljáról.

Egy somi nő, aki karon ülő gyerekkel és idősebb lányaival várakozott a határátkelőnél arra, hogy a rokonai továbbszállítsák, az MTI tudósítójának elmondta, hogy amíg az orosz hadművelet előtt 18 hrivnya volt egy kilogramm liszt, egy nappal később már 40 hrivnyát kértek érte.

A készpénz eltűnt az automatákból, az élelmiszer az üzletekből, a bankok bezártak és még a számláikat sem tudják befizetni - sorolta.

A haranglábi benzinkút kezelője, aki már átjutott magyar útlevelével Magyarországra, arról számolt be, hogy miközben a támadás előtt, átszámítva napi 30-40 ezer forint volt a forgalmuk, a hadművelet kezdetének napján 1,2 millió forintnyi hrivnyáért adtak el üzemanyagot, és ki is merültek a készletek. Ő szombaton a lónyai átkelőnél várta Magyarországra tartó öccsét, aki már meg is kapta a behívóját. Arról is beszámolt, hogy Papiban, ahol lakik pánik tört ki, miután légiriadó-gyakorlatot tartottak, ám erről nem értesült a lakosság nagy része.

A határátkelőn folyamatosan áramlanak az emberek. Sokan gyalog, nagy batyukkal, a gyerekeiket a karjaikban cipelve jönnek át és a határállomás után az út mellett várják, hogy elvigyék őket.

A lónyai önkormányzat konvojokat szervez az emberek elszállítására és művelődési házban, illetve a református egyház épületében szállásolják el a menekülőket.

Mint azt Nagy Ernő, Lónya polgármestere az MTI-nek elmondta: az elmúlt napokban 300-400 ember elhelyezéséről kellett gondoskodniuk ideiglenesen. Saját erőből élelmiszert vásároltak, illetve a helyi szociális konyhán főznek a menekülők számára.

Ugyanakkor tevékenyek a segélyszervezetek is: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Református szeretetszolgálat és a Baptista Szeretetszolgálat munkatársai is a helyszínen vannak. Utóbbi segítségével tábori ágyakat állítottak fel a község tornatermében, a Magyar Vöröskereszt pedig tábori sátrat hozott.

Folyamatosan érkeznek az önkormányzathoz a helyi élelmiszer és ruhafelajánlások, sokan pedig segítenek a menekülők szállításában - mondta a polgármester.

A lónyai határátkelő minden nap este 7 óráig tart nyitva, ám az Ukrajnából menekülő tömegek miatt este 11 óráig meghosszabbították a nyitvatartását.

Már százezren menekültek Lengyelországba

Az ukrajnai orosz hadművelet kezdete óta már százezren érkeztek Ukrajnából Lengyelországba, csak pénteken 50 ezren keltek át a határon - közölte Pawel Szefernaker lengyel belügyminiszter-helyettes a szombati sajtóértekezletén.

A miniszterhelyettes által közölt adatokat Tomasz Praga tábornok, a lengyel határőrség főparancsnoka azzal egészítette ki, hogy szombat éjféltől hajnali 7 óráig már több mint 20 ezren érkeztek Ukrajnából.

A Medyka lengyel-ukrán határátkelőnél tartott sajtókonferencián Szefernaker, utalva az ukrán oldalon várakozók hosszú sorára, elmondta: megegyeztek az ukrán féllel arról, hogy az összes közös határátkelőhelyen a személygépkocsiknak szánt sávok egy részét a gyalogosok számára nyitják meg.

Ezzel gyorsult a menekültek átjutása az ellenőrzésen, csak szombat hajnali 7 és 9 óra között mintegy 5 ezer ember kelt át így a határon. A gyerekes nők gyorsított eljárásban mehetnek át a határátkelőkön - tette hozzá Szefernaker.

Beszámolt arról is, hogy növekszik azoknak az ukránoknak a száma, akik a határátlépés után igénybe veszik a határhoz közeli községekben létesített kilenc befogadóközpont valamelyikét.

Míg az előző napokban csak kevesen jelentkeztek ott, és egyenesen a Lengyelországban élő rokonaikhoz, ismerőseikhez indultak, jelenleg az érkezők mintegy 10 százalékának nincs konkrét úti célja. Őket a befogadóközpontokból a nyugatabbra fekvő vajdaságokban előkészített szálláshelyekre szállítják - mondta el a miniszterhelyettes.

Szombat reggel megnyíltak az ukrán menekülteknek szánt információs központok a lengyelországi városok pályaudvarain, valamint a varsói repülőtéren is.

Andrzej Adamczyk infrastrukturális miniszter a délkelet-lengyelországi Przemyslben tartott szombati sajtóértekezletén bejelentette: a legközelebbi négy hétben az ukrán állampolgárok ingyen vehetik igénybe a PKP InterCity lengyel állami vasúttársaság vonatait.

Michal Dworczyk, a miniszterelnöki hivatal főnöke pedig tudatta: Przemysl pályaudvarán már készenlétben áll az ukrajnai sérültek szállítására berendezett mentővonat. Ez szükség esetén a lengyel határhoz közeli ukrán városból, Mosztiszkából a varsói nemzeti stadionban a koronavírus-járvány alatt megnyitott, jelenleg erre a célra átalakított kórházba viszi át a pácienseket.

A vonat most a lembergi körzetben összegyűlt menekülteknek szánt humanitárius segélyszállítmányt viszi Mosztiszkába - közölte Dworczyk. Bejelentette: a kelet-lengyelországi Lublin mellett logisztikai központot létesítenek az ukrajnai segélyszállítmányok továbbítása érdekében.

Dworczyk megköszönte a lengyel társadalomban tapasztalt "hatalmas szolidaritási megmozdulást". Mint mondta, nem találkozott olyan emberrel, aki ne akarna segíteni az ukránoknak. Lengyelországban az utóbbi napokban számos jótékonysági gyűjtés indult Ukrajna és az ukrán menekültek megsegítésére.

Mariusz Blaszczak nemzetvédelmi miniszter péntek este a Twitteren közölte: már Ukrajnába ért a korábban bejelentett, lengyel lőszereket szállító konvoj.

Orosz hajót tartóztattak fel a franciák

Franciaország feltartóztatott a La Manche-csatornán szombaton egy Szentpétervár felé tartó, járműveket szállító kereskedelmi hajót, amely a gyanú szerint megsértette az Oroszország ellen hozott európai uniós szankciókat.

A hajó állítólag olyan vállalat tulajdona, amely uniós büntetőintézkedésekkel sújtott orosz üzletemberé. A vízi járművet a vámőrség, a csendőrség és a haditengerészet hajói kísérték Boulogne-sur-Mer kikötőjébe.

A Baltic Leader nevű, 127 méter hosszú hajó orosz zászló alatt hagyta el Rouent - mondta el egy illetékes tisztségviselő. Véronique Magnin rámutatott: a térségben nem jellemzőek a hasonló intézkedések. A jelenlegi lépés eltökéltséget jelez - tette hozzá.

A francia vámhatóságok vizsgálatot indítottak, hogy feltárják a hajóhoz köthető orosz érdekeltségeket.

Az Európai Unió a napokban példátlan szankciócsomagot fogadott el Oroszországgal szemben, válaszul az ukrajnai hadműveletre.

A párizsi orosz nagykövetség magyarázatot követelt a hatóságoktól a történtekre - írta a RIA Novosztyi orosz hírügynökség a diplomáciai képviseletre hivatkozva.

Fosztogatókat fogtak el Kijevben

A NEXTA nevű Telegram-csatorna szerint két fosztogatót fogtak el Kijev egyik elővárosában, Irpinben.

A háborús eseményeket rendszerint néhány civil is megpróbálja kihasználni arra, hogy kifossza a környékbeli házakat. Amennyiben a fenti videó eredeti, az említettek is ilyen emberek lehetnek.

Kreml: Putyin fékezte az offenzívát, mert tárgyalni akart

Az eddigi helyszíni beszámolókból nem derült ki, hogy lett volna olyan időszak, amikor az orosz offenzíva szünetelt.

Kitűzték a melitopoli rendőrségre az orosz zászlót

Az oroszok korábban már bejelentették, hogy elfoglalták az 150 ezer lakossal rendelkező Melitopol városát. Az információt többek közt a brit védelmi minisztérium is cáfolta.

Most azonban úgy tűnik, hogy tényleg orosz kézre került a város, vagy ha nem is egész, akkor egy jelentős része. A helyi rendőrségen ugyanis kitűzték az orosz trikolórt:

Ha valóban elfoglalták a várost az oroszok, akkor az azért rossz hír az ukránoknak, mert ezáltal az innen keletre eső csapatokat – például azokat, amelyek jelenleg Mariupolért vívnak véres harcot – az oroszok akár teljesen bekeríthetik, elvághatják, amennyiben Donyeck és Melitopol közt sikerül kialakítaniuk egy egységes frontvonalat.

A Sky News helyi tudósítója szerint is elfoglalták az oroszok a várost. Mint írják, az ukrán csapatok északi irányba, Zaporizzsja irányába vonultak vissza, arrafelé próbálhatják megállítani az orosz előrenyomulást. Hozzátették: Melitopoltól 90 kilométerre északkeletre is újabb orosz lövegek álltak fel, ami ugyanezt a védelmi célt szolgálhatja.

Fegyvertelen civilek akadályozták a tankokat

Vilmos herceg és Katalin hercegné is kiállt Ukrajna mellett

Vilmos herceg és Katalin hercegné a Twitter-oldalukon közölték, hogy az ukránokat támogatják a konfliktusban.

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.



Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future 🇺🇦 W & C