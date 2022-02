Külföld :: 2022. február 27. 12:27 ::

A német kormány százmilliárd eurós haderőfejlesztést indít, és terminálokat építene LNG fogadására

Százmilliárd eurós pénzügyi alapot hoz létre a német szövetségi kormány az ország védelmi képességeinek fejlesztésére, és ezentúl minden évben a hazai össztermék (GDP) két százalékát meghaladó összeget fordít erre a célra - jelentette be Olaf Scholz kancellár vasárnap a szövetségi parlamentben (Bundestag).



Fotó: dpa

A német kormányfő aláhúzta, hogy az Ukrajna elleni orosz háború korszakforduló az európai történelemben, és ebben az új korszakban "sokkal többen kell befektetnünk országunk biztonságába, hogy megvédjük szabadságunkat és demokráciánkat".

Vlagyimir Putyin orosz elnök - aki Ukrajna lerohanásával "kiírta magát a nemzetközi közösségből" - fel akar építeni egy "orosz birodalmat". Ezért az a fő kérdés, hogy milyen katonai képességekkel rendelkezik, "és milyen képességek szükségesek, hogy ellensúlyozzuk ezt a fenyegetést" - mondta.

Arról is szólt, hogy az új korszak új energiapolitikát is igényel, ezért a többi között gyorsan fel kell építeni két új terminált, amely cseppfolyósított földgáz (LNG), később pedig egy környezetbarát energiahordozó, a zöldhidrogén fogadására is alkalmas lesz.

Frissítés: Németország is lezárja légterét az orosz gépek előtt

Németország is lezárja légterét az orosz gépek előtt az Ukrajna elleni orosz támadás miatt - jelentették be vasárnap Berlinben.

A szövetségi közlekedési minisztérium közleménye szerint vasárnap 15 órától repülési tilalmat rendelnek el a német légtérben az orosz repülőgépek és légijármű-üzemeltetők számára, egyelőre három hónapig. A humanitárius segélyrepülések mentesülnek a tilalom alól.

A tárca vezetője, Volker Wissing a döntést indokolva kiemelte, hogy több mint 75 év béke után ismét háború dúl Európában. Ez a háború Vlagyimir Putyin orosz elnök műve, aki "háborús uszítóként és agresszorként vonul be az emberiség történelmébe" - húzta alá a miniszter.

Vlagyimir Putyin támadása Ukrajna ellen semmivel sem igazolható, és sérti a nemzetközi jogot, a német szövetségi kormány pedig kiáll Ukrajna mellett, és mindent megtesz azért, hogy segítsen az agresszió miatt szenvedő embereknek - tette hozzá a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) politikusa.

(MTI)