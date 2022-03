Külföld :: 2022. március 2. 17:36 ::

Sorra szakítják meg kapcsolataikat az amerikai nagyvállalatok az orosz partnercégekkel

Sorra szakítják meg kapcsolataikat az amerikai nagyvállalatok az orosz partnercégekkel az Ukrajna orosz katonai megszállását követően életbe léptetett nemzetközi büntetőintézkedések nyomán - jelentette az amerikai sajtó.

A legismertebb amerikai nagyvállalatok közül az Apple, a Google, a Ford, a Harley-Davidson és az Exxon Mobil határozottan visszautasította Ukrajna orosz megtámadását, miután egyre jobban nőtt a nyomás a cégek befektetői és fogyasztói részéről, akik elutasítják az orosz erőszakot.

A januárban a világon elsőként 3 ezer milliárd dollár értékűre becsült technológiai óriásvállalat, az Apple kedden jelentette be, hogy mindenfajta termékértékesítést felfüggesztett Oroszországban, hozzátéve, hogy a cég megváltoztatja Maps online térképét is, ezzel is védve az ukrajnai polgári személyeket.

A Google cég anyavállalata, az Alphabet a Play Store online boltjában blokkolja az RT és a Szputnyik orosz hírcsatornákhoz kapcsolódó okostelefonos alkalmazások használatát, miután korábban már eltávolította az orosz állami kiadóvállalatokat a hírszolgáltató részlegéből.

A Microsoft az RT mobiltelefonos alkalmazásainak eltávolítását jelentete be, és közölte, hogy betiltja az orosz állami támogatású médiumok reklámjait is.

A Dell Technologies laptopgyártó vállalat felfüggesztett minden termékértékesítést felfügesztett, de nemsak Oroszországban, hanem Ukrajnában is.

Az amerikai Exxon Mobil kőolajipari óriásvállalat kivonul a 4 milliárd dollár értékűre becsült oroszországi kőolaj- és földgázipari tevékenységéből, beleértve a Szahalin-1 projektet is, valamint felfüggeszti minden további oroszországi befektetését, a BP és a Shell brit energiaipari óriásvállalatok lépéseit követően, amelyek Oroszország legnagyobb külföldi befektetőinek számítanak.

A két nagy michigani gépkocsigyártó, a detroiti székhelyű General Motors (GM) és a három oroszországi vegyesvállalattal is rendelkező, dearborni székhelyű Ford Motor Company további intézkedésig felfüggesztette az Oroszországba irányuló gépkocsi-szállításait. A Harley-Davidson milwaukee-i motorkerékpár-gyártó vállalat szintén szünetelteti üzleti és szállítási kapcsolatait Oroszországgal.

A Boeing repülőgépgyártó nagyvállalat minden alkatrészszállítási, karbantartási és javítási szolgáltatását felfüggesztette az orosz légitársaságokkal.

Az amerikai székhelyű UPS és FedEx globális csomagszállító és logisztikai óriásvállalatok a kézbesítési szolgáltatásaikat, a Nike sportszergyártó cég a termékértékesítést függesztette fel Oroszországban. A Nike az okostelefonos alkalmazással történő értékesítést is beszüntette.

Korábban már a Disney, a Warner Bros és a Sony Pictures Entertainment is bejelentette, hogy egyelőre töröltek minden premier-filmvetítést Oroszországban.

(MTI)