Az elmúlt órákban tele torokkal harsogta a magyarországi zsidó média: a kegyetlen oroszok már arra vetemedtek, hogy a németek által 1941-ben (tegyük hozzá: a „szegény” ukránok hathatós segítségével – H. J.) az ukrajnai Babij-Jarban elkövetett tömeggyilkosság emlékművét is lebombázták. A hírt természetesen fölerősítette a „magyar” közszolgálati rádió és televízió is. A holokauszt emlékműveinek (mert Babij-Jarban kettő is van – H. J.) meggyalázásával kapcsolatban, s a hisztériakeltés szándékával idézték Ukrajna zsidó elnökének elítélő szavait is.