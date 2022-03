Külföld, Videók :: 2022. március 2. 21:40 ::

Hatalmas robbanást jelentettek Kijev belvárosából

A Reuters és a CNN is egy óriási, a földet is megrengető robbanásról számolt be Kijev belvárosából. Helyszíni beszámolók alapján a robbanás a pályaudvar közelében történt.

Az ukrán vasúttársaság megerősítette, hogy a pályaudvar közelében történt a robbanás.

A pályaudvar épületében kisebb károk keletkeztek, sérültekről vagy áldozatokról viszont még nem tudni, írja Guardian a Reutersnek küldött tájékoztatás alapján.

Anton Herascsenko ukrán belügyminisztériumi tanácsadó szerint egy, a vasútállomás közelében található távfűtő állomás lehetett az iménti rakétatámadás célpontja. Ha megsérült a létesítmény, akkor Kijev komplett városrészei maradhatnak fűtés nélkül a 0 fok körüli időben.

Az Ukrajinszka Pravda szerint a védelmi minisztérium és a hadsereg főépületét célozták az oroszok. A szerda esti, hatalmas kijevi robbanásról azt írják, hogy a védelmi minisztérium épületét célozták az oroszok egy rakétával, de azt sikerült lelőni. A lelőtt rakéta viszont a déli pálya udvar közelében, a helyi Ibis hotel mellett csapódott a földbe, ez okozta a robbanást.

(Telex nyomán)