A napokban Oroszország nagykövetsége Twitteren köszönte meg a dél-afrikaiak támogatását abban, hogy „Oroszország nyolcvan év múltán ismét a nácizmus ellen” harcolhat Ukrajnában.

Dear subscribers, we have received a great number of letters of solidarity from South Africans, both individuals and organizations. We appreciate your support and glad you decided to stand with us today, when Russia, like 80 years ago, is fighting Nazism in Ukraine! 🇷🇺🇿🇦 pic.twitter.com/vj0N6ClhSJ

Alig telt el pár óra, és Németország dél-afrikai nagykövetsége a Twitter-bejegyzésre reagálva megírta a véleményét, miszerint sajnálják, de nem tudnak csendben maradni.

Kifejtették, hogy ami jelenleg az orosz–ukrán háborúban történik, amikor önző érdekekből ártatlan gyerekeket és felnőtteket ölnek meg az orosz csapatok, az egészen biztosan nem harc a nácizmus ellen. Hozzátették, hogy mindenki szégyellje magát, aki elhiszi Oroszországnak ezt az indokot, megjegyezve: ők sajnos szakértők a kérdésben.

Sorry, but we can't stay silent on this one, it's just far too cynical. What 🇷🇺 is doing in 🇺🇦 is slaughtering innocent children, women and men for its own gain. It's definitely not "fighting Nazism". Shame on anyone who's falling for this. (Sadly, we're kinda experts on Nazism.)