Mihajlo Podoljak, az elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója kommentálta az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalások negyedik fordulóját. Közösségi oldalán azt írta, hogy a felek aktívan fejtik ki a már tisztázott álláspontjukat.

A kommunikáció nehéz, de folytatódik. A különbségek oka az, hogy nagyon eltérő politikai rendszereink vannak – írta közösségi oldalán Podoljak.

Ezt azzal magyarázta, hogy Ukrajna "a szabad társadalmi konszenzuson alapuló párbeszédet támogat", ezzel szemben Oroszország egy elnyomó rendszert képvisel – vélekedett.

Frissítés: technikai szünet, egyes fogalmakat tisztázni kell

„Holnapig technikai szünetet rendeltek el a tárgyalásokon” – írja a Twitteren az ukrán fél delegáltja.

Mihajlo Podoljak szerint meg kell határozniuk a munkaalcsoportok további munkáját és az egyes fogalmakat is tisztázniuk kell.

Kedden folytatódnak a tárgyalások.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue...