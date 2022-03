Külföld :: 2022. március 25. 13:35 ::

Ukrajna továbbra is követeli Izraeltől a fegyver, a Pegazus és a Vaskupola leszállítását

Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök a múlt vasárnap Zoom-beszédet mondott az Izraeli Parlament képviselőinek, amelyben az orosz katonai támadást összehasonlította a zsidók második világháborús holokausztjával. Izraelben az összehasonlítás sokaknak nem tetszett, s ezért az Andrij Jermak ukrán elnöki hivatalvezető által tegnap tartott Zoom-sajtótájékoztatón az izraeli sajtó képviselői magyarázatot kértek. Jermak a semmitmondó magyarázaton kívül közölte, hogy Ukrajna a többszöri kérés után továbbra is várja Izraeltől a Pegazus kémprogram, fegyverek és a Vaskupola légvédelmi rendszer leszállítását – írja a Háárec.



Andrij Jermak (fotó: Szergej Dolcsenko)

Az ukrán és az izraeli titkosszolgálatok példás együttműködése

„Az ukrán titkosszolgálatok nagyon szorosan együttműködnek izraeli kollégáikkal” – mondta csütörtökön több izraeli lapnak is nyilatkozva Andrij Jermak (51), az Ukrán Elnöki Hivatal vezetője, Volodimir Zelenszkij elnök egyik legközelebbi munkatársa, Ukrajna második számú legbefolyásosabb embere. Mondanunk sem kell, hogy az ukrajnai legfőbb politikai vezetőkhöz hasonlóan Andrij Jermak is zsidó. A korábban ügyvéd és színházi szakember az izraeli titkosszolgálatok megdicsérésével együtt azonban elégedetlenségének is hangot adott, amiért Kijev eddig nem kapta meg azt a biztonsági segítséget Izraeltől, amelyet az orosz katonai támadás feltartóztatására kért.

„Nagy tisztelettel adózom az izraeli titkosszolgálatok vezetőinek, akik közül néhányat személyesen is ismerek. (Itt végül is csak a Moszád, az Ámán katonai hírszerzés és a Sín Bét Belbiztonsági Szolgálat vezetője jöhet szóba – H. J.) Ezeket a titkosszolgálati vezetőket nagyon jó szakembereknek és izraeli, illetve az egész szabad világ hazafiainak tartom. A hírszerzésünk elégedett az együttműködéssel, de természetesen van még tennivalónk” – fényezte az izraeli hírszerzést Andrij Jermak, majd a saját zsidóságáról is szólva azt is megemlítette, hogy rokonai élnek Izraelben.



Volodimir Zelenszkij és mögötte Andrij Jermak a frontvonalon (fotó: Reuters)

Fegyvert, Pegazust és Vaskupolát kíván az ukrán nemzet

Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök a múlt vasárnap este a zoom technológia segítségével 12 perces követelőző beszédet mondott az Izraeli Parlament képviselőinek. Jobbkeze, Andrij Jermak a tegnapi sajtótájékoztatón tulajdonképpen megismételte Zelenszkijnek azt a követelését, miszerint a békeközvetítői szerep betöltése mellett Izrael képes lenne, sőt köteles is lenne többet tenni Ukrajnáért. „A technológia és a fegyverszállítás terén sokkal nagyobb támogatást várunk el Izraeltől” – ismételte meg főnöke vasárnapi követelését Ukrajna második számú legbefolyásosabb embere a csütörtöki sajtótájékoztatón.

„Mi egyértelműen megfogalmaztuk, hogy szükségünk van a Vaskupola légvédelmi rendszerre és egyéb fegyverekre”, ismételte meg Kijev követelésszerű kérését az Ukrán Elnöki Hivatal vezetője. Kérdésre válaszolva kijelentette: Ukrajna a többszöri kérés ellenére sem kapta meg az izraeli NSU cég által kifejlesztett és előállított Pegazus kémprogramot, amire pedig Kijevnek nagy szüksége lenne. (A Háárec ezzel kapcsolatban megjegyzi: Mihajlo Fedorov Ukrajna digitális átmenetéért felelős minisztere az izraeli lapnak korábban elmondta, hogy országa „mindenképpen szeretné megkapni Izraeltől ezt a hasznos kémprogramot” – H. J.).

Amint fentebb említettük: Zelenszkijnek az izraeli parlamenti képviselőkhöz intézett, s Izrael több nagyvárosában óriáskivetítőkön is látható volt Zoom-beszéde az erőszakos követelőzésen kívül azért is visszatetszést keltett, mert Ukrajna elnöke az egy hónappal ezelőtt indított orosz katonai támadást összehasonlította a zsidók második világháborús holokausztjával. Andrij Jermaknak ezt az összehasonlítást is fölrótták az újságírók, amire az Ukrán Elnöki Hivatal vezetője egy magyarországi politikusra emlékeztető tagadó választ adott.



Ukrajnát éltető tömeg nézi Volodimir Zelenszkij Zoom-beszédét a tel-avivi Nemzeti Színház (Há-Bimá) téren (fotó: Jack Guez)

Az Endlösung most Ukrajnára értelmezhető

„Az összehasonlításra vonatkozó hír nem más, mint hazugság és 100 százalékban álhír” – mondta Jermak, majd állításának alátámasztására idézte Zelenszkij vasárnapi beszédében elhangzott ominózus szavakat: „Hallgassák csak meg a Kremlben elhangzó szavakat, amikor Ukrajnával kapcsolatban a náci jelzőt használják! (Az ukrán Azov Zászlóalj emblémája azért a zsidó főnökség ellenére sem a Dávid-csillagra emlékeztet – H. J.) Jól emlékszünk még arra, amikor (a nemzetiszocialista németek) a zsidókérdés végső megoldásáról beszéltek. Hallhassák csak meg, hogy mit mondanak manapság Moszkvában! Igen, most megint ezekkel a szavakkal élve a végső megoldást hangoztatják, csakhogy most ez ránk, Ukrajnára irányul. A hivatalos oldalakon és a médiában erről már nyíltan beszélnek” – idézte Zelenszkij vasárnap elhangzott szavait Jermak.



Az ukrán Azov Zászlóalj logója (fotó: Wikipédia)

Elnökünk zsidó, s bennem is zsidó vér csörgedezik

Andrij Jermak miután idézte Zelenszkijnek a zsidó holokauszttal összefüggésbe hozható szavai, a sajtótájékoztatón kijelentette: „Zelenszkij soha nem hasonlította (az Ukrajna elleni orosz támadást – H. J.) a második világháborús holokauszthoz, amikor zsidók millióit irtották ki. De szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy az államelnökünk zsidó, s bennem is csörgedezik zsidó vér. Az említett összehasonlítást Zelenszkij soha nem tette meg. Az elnök azt mondta, hogy az oroszok viselkedése Ukrajnában, a városaink lerombolása és a civil lakosság gyilkolása nagyon hasonlít a nácik viselkedéséhez” – mondta Andrij Jermak, az Ukrán Elnöki Hivatal vezetője.

H. J. – Kuruc.info