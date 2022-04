Külföld :: 2022. április 18. 16:48 ::

Vlagyimir Putyin telefonon egyeztetett Mahmúd ’Abbásszal

Vlagyimir Putyin orosz elnök ma telefonbeszélgetést folytatott Mahmúd ’Abbász palesztin elnökkel az a jeruzsálemi El-Ákszá mecset körül kialakult palesztin-zsidó összetűzésekről, a nemzetközi helyzetről és a palesztin-orosz kétoldalú kapcsolatokról. Putyin hangsúlyozta: Moszkva kiáll a palesztin nép jogai mellett, s politikailag továbbra is támogatja a palesztin ügyet, s leszállítja a palesztinoknak a korábban megrendelt búzát – írja a WAFA Palesztin Hírügynökség.



Vlagyimir Putyin és Mahmúd Abbász (fotó: WAFA)

Az orosz elnök kiemelte, hogy Oroszország a jeruzsálemi El-Ákszá mecsetben, illetve annak környékén zajtó események megítélésében a palesztin álláspontot támogatja, s elutasítja azt az izraeli hatósági gyakorlatot, hogy korlátozza a hívők bejutását a Templom-hegyen álló El-Ákszá mecsetbe. Izraelnek tiszteletben kell tartani a különböző vallásfelekezetek Jeruzsálemben levő szent helyeire, illetve azoknak szabad megközelítésére vonatkozó történelmi status quót – mondta az orosz elnök Mahmúd ’Abbásznak.



Mahmúd Abbász és Vlagyimir Putyin Szocsiban, 2021 novemberében (fotó: Reuters)

Az elmúlt napokban a politikai életben többször is szóba került annak lehetősége, hogy az orosz–ukrán háború következményeként a világ bizonyos országaiban esetleg éhezésre is sor kerülhet. Putyin ezzel kapcsolatban elmondta: Moszkva a háború ellenére is igyekszik kielégítően ellátni, leszállítani a palesztinok és más közel-keleti országok által megrendelt orosz búza- és más terményszükségletet. Egyébként Oroszország erőfeszítéseket tesz az orosz–ukrán konfliktus tárgyalásos rendezése érdekében.



Izraeli rendőr megrendszabályozza a veszedelmes terroristákat a jeruzsálemi Templom-hegyen (fotó: Reuters)

’Abbász elnök köszönetet mondott Putyinnak, amiért Moszkva a nemzetközi fórumokon támogatja, védelmezi a palesztin nép jogait. „Izraelnek tiszteletben kell tartani a nemzetközi jogot, s az ENSZ határozatainak megfelelően véget kell vetni Palesztina izraeli megszállásának, s a jelenleg megszállt Kelet-Jeruzsálemet pedig meg kell tenni a palesztin állam fővárosának” – mondta a palesztin elnök Putyinnak.

H. J. – Kuruc.info

Kapcsolódó: