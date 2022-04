Külföld :: 2022. április 23. 21:26 ::

Stop, Oroszország! Vérolaj! - Lengyelország fideszes szabadságharcot idéző európai sajtókampányt indít

Mateusz Morawiecki miniszterelnök dicsérte az ukránokat, amiért sikerrel tartóztatták fel az orosz hadsereget, és hangsúlyozta, a Moszkva által 3-4 naposra tervezett háború már két hónapja tart.

A lengyel kormány Állítsuk meg Oroszországot most! címmel európai sajtókampányt indít annak érdekében, hogy felhívják a közvélemény figyelmét az Ukrajnában elkövetett orosz háborús bűnökre – jelentette be szombaton Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök. Számos európai nagyvárosban kiragasztják a fenti szlogent tartalmazó óriásplakátokat, és a kampányt a közösségi médiában is népszerűsítik – fejtette ki a lengyel kormányfő egy szombati sajtótájékoztatón a varsói nemzeti stadionban.



"Vérolaj fedezi Oroszország ukrajnai népirtását! Stop, Oroszország!" (fotó: Mateusz Marek / PAP)

Most nem lehet helyreállítani a normális kapcsolatokat Moszkvával



Mateusz Morawiecki kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „különleges hadműveletet készített elő háborús bűnökkel és népirtással”, és Lengyelország azt szeretné, ha a plakátkampány „mindazok jajkiáltása lenne, akiket brutálisan meggyilkoltak az ukrajnai falvak és nagyvárosok utcáin”. A varsói kormány vezetője szerint az ukrajnai atrocitások híre Európában túl rövid ideig gyakorolt hatást. „A nyugat- és dél-európai országokban élő partnereink túl gyorsan szeretnének visszatérni a normalitáshoz” – hangoztatta Morawiecki, hozzátéve, hogy most nem lehet helyreállítani a normális kapcsolatokat Moszkvával. „Magam is elutazom Németországba és más országokba is, hogy

újra emlékeztessem az embereket az Ukrajnában zajló szörnyűségekre”

– mondta a lengyel miniszterelnök.

Az ukrán és nemzetközi ügyészek folyamatosan gyűjtik a bizonyítékokat az Ukrajnában elkövetett orosz háborús bűntettekről, amelyeket később nemzetközi törvényszékeken szeretnének felhasználni. Számos híradás érkezett az orosz hadsereg tagjai által elkövetett törvénytelen kivégzésekről, önkényes gyilkosságokról, kínzásokról, nemi erőszakról és emberrablásokról Ukrajna orosz katonai megszállásának február 24-i megkezdése óta.

Ukrán hősök, orosz bűnözők

Morawiecki azt is bejelentette, hogy az Ukrajnának eddig felajánlott lengyel katonai segély értéke elérte a 7 milliárd zlotyt (558 milliárd forint). „Az ukránok hősiesen és sikeresen szálltak szembe az orosz bűnözőkkel, de nem tudnának harcolni ellenük a hatalmas mennyiségű fegyverzet, lőszer, megfelelő föld–levegő rakéták és páncéltörők nélkül, beleértve a nehézfegyverzetet is” – fejtette ki Morawiecki. „Mindezzel igyekszünk segíteni szomszédainkat” – tette hozzá. A lengyel kormányfő szerint azért küldtek ennyi fegyvert, hogy az ukránok „meg tudják magukat védeni értünk is, mivel most ott van a

totalitárius orosz rezsimmel folytatott harc frontvonala”.

Mateusz Morawiecki dicsérte az ukránokat, amiért sikerrel tartóztatták fel az orosz hadsereget, és hangsúlyozta, hogy a Moszkva által 3-4 naposra tervezett háború már két hónapja tart. „Értünk is harcolnak, Európáért, a szabadságért, az európai békéért, és ennek folyamatosan tudatában kell lenni mindenkinek” – tette hozzá a lengyel miniszterelnök.

(Mandiner)