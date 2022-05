A jelek szerint ugyanis Florida állam politikai vezetése nemes egyszerűséggel hadat üzent a mamutcégnek, sőt, ahogy a mellékelt ábra mutatni fogja, csodával határos módon sikereket könyvelhet el ellene. Óvva intek mindenkit attól, hogy egyrészt a Disney-t legyőzött ellenfélnek tekintse (a sebzett vad a legveszélyesebb), másrészt pedig, hogy messzemenő következtetéseket vonjon le hazai kontextusban az esetről. Az amerikai politikai viszonyok még Biden alatt is merőben másak, mint itthon voltak valaha, azok minden pozitívumával és negatívumával együtt. Jelen esetben ez annyit jelent, hogy hiába egy kormányzó erő, az USA egyes tagállamainak vezetései akkora politikai befolyással bírnak, amit európai szemszögből nézve már-már érthetetlennek tarthatunk. (Florida egyébként igazi lőporos hordó. Republikánus vezetés alatt áll, de nem megnyugtató többséggel, ráadásul jelentős fekete kisebbség él az államban.) Egyszerűbben szólva, Magyarországon még csak ne is reménykedjen senki egy hasonló hadjáratban, még akkor sem, ha a kormány minden igyekezetével a „rend és béke” szigetének próbálja ábrázolni azt.

De hogy jön a Disneyhez Florida, vagy Floridához a Disney? Valószínűleg nincs élő ember, aki ne hallott volna Walt Disney World-ről, a városokat megszégyenítő nagyságú szórakoztató kalandparkról, amely 1971-ben nyitotta meg kapuit, és nem összekeverendő a szimplán csak Disneylandként emlegetett rokonával. Előbbi Florida államban, Lake Buena Vistában található, Orlando város közelében, és jóval monumentálisabb, mint Disneyland.

Amíg számos amerikai állam éppen liberalizálja mind az LMBTQ-kérdéseket, mind a gyerekek szexuális orientációval, nemi identitással kapcsolatos oktatását, addig Florida az ellenkező úton indult el. A kongresszus Ron DeSantis kormányzóval az élen olyan törvényt hozott, amely megtiltja ezen témák bármiféle oktatását általános iskola harmadik évfolyamától lefelé, sőt, a kérdéssel is tilos foglalkozni olyan kontextusban, amely a gyerekek fejlődésére „károsan hat”, vagy „életkoruk miatt nem megfelelő”.

Nos, ennek a törvénynek a Disney szerint LMBTQ-ellenes üzenete van, s valljuk be, valószínűleg igazuk van. Az más kérdés, hogy a mi olvasatunkban ez egyáltalán nem probléma, s a delíriumos tagadás helyett semmi baj nincsen azzal, hogy őszintén bevalljuk: igen, a törvény egy hadüzenet a woke-kultúra és úgy általában az LMBTQ-világ felé. Azonban a vállalat nem állt meg ennyiben, felvette a kesztyűt Florida ellen, és kultúrharcba kezdett. Egyébként számomra ez már önmagában nonszensz, hogy egy állam, ország területén terpeszkedő óriásvállalat csak úgy harcot hirdet a mindenkori vezetés ellen, de legalább mindenki láthatja, milyen irreális hatalmuk is lett ezeknek a mamutcégeknek.

Lényeg, hogy a Disney egyelőre annak a bizonyos testrésznek a rosszabbik végén van, a részvényekkel együtt pedig a befektetők szenvedik el a legnagyobb károkat. Persze törvényszerű volt – s egyben elkerülhetetlen is – hogy a kvázi állam az államban gyanánt működő Disney beleáll a harcba. Karey Burke, a Disney elnökasszonya a cég alkalmazottait (is) traktálta egy videóval , ahol arról beszél, hogy két queer gyerek édesanyja, illetve, hogy a különböző belsős fórumokon mennyi „hihetetlen LMBTQ-történetet hall”, ezekért a kollégákért pedig „vezetőként felelősséggel tartozik”. Egyébként az is kiderül még, hogy a „sokkal elfogadóbb” Z generációt és milleniált akarják megcélozni, ezért a jövőben a karakterek 50 százalékának kell LMBTQ-szereplőnek lennie, vagy valamely etnikai kisebbséghez tartoznia. Érdekes adalék továbbá, hogy a kölykei eléggé erősen befolyásolhatják anyucit, hiszen egyik reggel az anyjukra írtak, hogy „a Z generáció tagjai már 30-40 százalékkal queerebbek”, mint a korábbi generációk, s jobb, „ha ebbe a Disney is beletörődik”. Hogy ezt milyen kutatásokból szűrte le két, a saját identitásával sem tisztában lévő fiatal gyerek, rejtély, de annyi bizonyos, hogy bizonyára erősebb a ráhatásuk Karey Burke-re, mint akármelyik vezetőségi munkatársnak.