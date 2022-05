Külföld :: 2022. május 22. 17:26 ::

A majomhimlő a jövő koronavírusa: Belgiumban már 21 napos karanténba vágják a fertőzötteket

A világon elsőként Belgium vezetett be kötelező karantént a majomhimlő-fertőzések miatt, amelyek az elmúlt napokban számos országban megjelentek.

A Daily Mail szerint a belga hatóságok 21 napos karantént rendeltek el azoknál, akiknél beazonosították a betegséget. Az egészségügyi hatóság eddig három esetet regisztrált az országban. Az első esetet pénteken jegyezték fel, de mindhárom fertőzés egy antwerpeni fesztiválhoz kapcsolható.

Világszerte immár 14 ország erősítette meg a vírusos betegség feltűnését. A WHO pénteki közölése szerint 50 fölé kúszott a gyanús esetet száma. Az egészségügyi világszervezet is arra figyelmeztetett, hogy valószínűleg hamarosan további eseteket is jelentenek majd. Eddig kilenc európai országban, valamint az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában találtak fertőzötteket. A majomhimlő korábban főként Közép- és Nyugat-Afrika távoli részein fordult elő.

Ausztriában is majomhimlő gyanújával szállítottak kórházba egy embert – jelentette vasárnap az ORF osztrák közszolgálati televízió. Az MTI szerint a 35 éves bécsi férfit éjszaka vitték kórházba, miután enyhe lázat mutattak ki nála, az arcán pedig kiütések keletkeztek. Várhatóan még a nap folyamán kiderül a tesztekből, hogy a férfi majomhimlővel fertőződött-e meg.

A Daily Mail szerint az orvosok az Egyesült Királyságban is „jelentős növekedésére” számítanak az esetek számában.

A 24.hu korábban szakértők előrejelzése alapján azt írta, hogy a jelenlegi ismeretek szerint a vírus enyhébb megbetegedést okozó variánsáról van szó, amely nehezen terjed emberről emberre. A szakértők ekkor még azt közölték, nem valószínű az esetszámok jelentősebb növekedése.

(24 - MTI nyomán)