2022. május 20. 22:37

Németországban is találtak majomhimlős beteget

Németországban is azonosították csütörtökön az első majomhimlős esetet, közölte szerdán a müncheni Bundeswehr mikrobiológiai intézete.

A pácienst azt követően vizsgálták meg, hogy bőrelváltozásokat észleltek nála, ami a majomhimlő egyik leggyakoribb tünete.

Karl Lauterbach német egészségügyi miniszter a Reuters cikke szerint arról beszélt, csak idő kérdése volt, hogy a majomhimlő felüsse a fejét az országban, de a rendelkezésre álló információk alapján a vírus nehezen terjed, és egy esetleges járvány megelőzhető, ha a hatóságok időben lépnek.

Csütörtökön egyébként Anglia, Spanyolország, Svédország, Olaszország és Portugália után Franciaországban és Belgiumban is találtak majomhimlővel fertőzött személyeket Európában. Ez azért is furcsa, mert a betegség Afrikában elterjedtebb, és a kontinensünkön felfedezett betegek túlnyomó többsége nem is járt arrafelé a közelmúltban, így a német férfi sem.

A majomhimlőt 1970-ben azonosították először a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Két törzse van, a kongói a súlyosabb, akár 10 százalékos is lehet a halálozási rátája. A másik a nyugat-afrikai törzs, itt a halálozási ráta kevesebb mint egy százalék.

Tünetei nagyon hasonlóak az influenzáéhoz. Előfordulhat láz, fejfájás, izomfájdalom, kimerültség, ugyanakkor a majomhimlő esetén bőrelváltozások, kiütések, fekélyek is keletkezhetnek a testen és a nyirokcsomók is megdagadhatnak.

A betegek teljes gyógyulási ideje jellemzően 2-4 hét.

