2022. június 9. 19:22

Putyin kénytelen lesz fontolóra venni a feltétel nélküli megadást

Ilyen döbbenetes fordulatra senki sem számított: Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök csütörtökön rendeletet írt alá, amelyben szankciókat vezetett be Vlagyimir Putyin orosz elnök, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője és az orosz kormány minden tagja ellen... A hírről az Ukrajinszka Pravda hírportál számolt be.

A rendelet értelmében - amelyet az ukrán elnök hivatalos honlapján hoztak nyilvánosságra - Zelenszkij az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) határozatát hagyta jóvá.

Kijev 35 magas rangú orosz tisztségviselőt sújtott büntetőintézkedésekkel, köztük az államfőn, a szóvivőjén és a kormányon felül az orosz biztonsági tanács tagjait és titkárát, Nyikolaj Patrusevet is - írja az MTI. Várjuk az orosz kapitulációt...

Frissítés: íme néhány részlet - például Putyin nem utazhat Ukrajnába, pedig nagyon szeretett volna



A szankció alá vontak egyebek mellett nem utazhatnak be Ukrajna területére, és repülőgépeik nem használhatják Ukrajna légterét átutazásra sem.

Ezenfelül visszavonják a korábban nekik adott ukrán állami kitüntetéseket, az összes, Ukrajnában kiadott engedélyüket törlik, ezen túlmenően pedig zárolják pénzügyi eszközeiket, és vagyontárgyaikat sem szállíttathatják ki Ukrajnából.

Zelenszkij aláírt egy másik rendeletet is, amely alapján szankciókat vezetnek be az orosz egyetemekkel és azok vezetőivel szemben. A védelmi tanács szankciós listáján 236 orosz felsőoktatási intézmény szerepel, köztük a moszkvai Lomonoszov állami egyetem is. A rendelet értelmében az ukrán oktatási, kulturális és kormányzati intézményeknek meg kell szüntetniük a büntetőintézkedések alá vont orosz egyetemekkel kötött minden kapcsolatot és megállapodást.

A külügyminisztériumnak tájékoztatnia kell Ukrajna partnereit ezekről a szankciókról, különösen az Egyesült Államokat, az Európai Unió vezetését és az Egyesült Királyság kormányát, írja az MTI.