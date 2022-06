Külföld :: 2022. június 17. 08:22 ::

Ceausescu-hangulat Ausztráliában: arra kérnek nyolcmillió embert, hogy esténként két órára kapcsolják le a villanyt

Ausztráliában már olyan szinten érezteti hatását az energiaválság, hogy az energiaügyi miniszter arra kéri a nyolcmilliós Új-Dél-Wales állam lakosait (itt található az ország legnagyobb városa, Sydney is), hogy esténként két órára kapcsolják le a villanyt és más elektromos eszközeiket is - írja a BBC nyomán a Telex.



Fotó: Rex Features

Ausztrália a világ egyik legnagyobb szén- és cseppfolyósított földgázexportőre, az ország áramtermelésének nagyjából 75 százalékát szénből biztosítják, és ez a nem túl jó energiamix most komoly gondokat okoz.

A probléma elég összetett. Ausztráliában az év eleji áradások miatt két szénbányában is leállt a termelés, így Új-Dél-Wales legnagyobb széntüzelésű erőművének máshonnan kellett beszereznie az energiahordozót. Ez pedig nem is olyan egyszerű most, hiszen az orosz–ukrán háborúnak is köszönhetően kilőttek a világpiaci árak, és a beszerzés sem zökkenőmentes. Mindeközben Ausztrália széntüzelésű villamosenergia-termelő kapacitásának negyede nem üzemel váratlan leállások és tervezett karbantartások miatt.

Csütörtökön mindezek hatására az egekbe szöktek az árak az ausztráliai energiapiacon, ahol rövid úton fel is függesztette a kereskedést az Ausztrál Energiapiaci Operátor (Aemo).

Chris Bowen energiaügyi miniszter is erre csatlakozott rá, és azt mondta, hogy akinek lehetősége van rá, este 6 és 8 között ne működtesse elektromos eszközeit.

A miniszter szerint el tudják kerülni a tartós áramkimaradásokat, és ezen az is segíthet, hogy néhány napon belül az egyik erőmű két blokkot is újra üzembe helyez. Ausztrália problémája viszont tartós maradhat, ha nem csökkentik a fosszilis energiahordozókra épülő áramtermelők arányát a megújulókkal szemben.