Külföld :: 2022. június 20. 21:50 ::

Scholz szerint szó sem lehet orosz békediktátumról

Vlagyimir Putyin orosz elnök fél, hogy a demokrácia Nyugatról átterjed a hazájára, ezért évek óta az Európai Unió és a NATO elpusztításán dolgozik, de törekvése kudarcra van ítélve - mondta Olaf Scholz német kancellár egy hétfőn ismertetett lapinterjúban.

A szociáldemokrata (SPD) politikus a Münchner Merkur című lapnak adott - és a szövetségi kormány portálján is közölt - interjúban felszólította Moszkvát, hogy fogadja el Ukrajna közeledését az EU-hoz.

Mint mondta, "a NATO nem jelent fenyegetést Oroszországra, az Európai Unió pedig végképp nem", ezért az orosz elnöknek bele kell törődnie abba, hogy "a demokráciák és jogállamok közössége egyre szorosabbra fonódik a szomszédságában". Azonban úgy tűnik, Vlagyimir Putyin "fél attól, hogy a demokrácia szikrája átterjedhet az országára". Ezért folytat évek óta "a NATO és az EU felbomlását célzó politikát" - fejtette ki a német kancellár, hozzátéve, hogy az orosz államfő "megosztott Európát akar, és vissza akar térni a befolyási övezetek politikájához, de ez nem fog sikerülni neki".

Az orosz támadás ellen védekező Ukrajnának biztosított támogatásról szólva kiemelte: képessé kell tenni Ukrajnát arra, hogy megvédje területi épségét és szuverenitását, a háborút pedig olyan módon kell lezárni, amely Ukrajnának is megfelel. Ez azt jelenti, hogy szó sem lehet orosz "békediktátumról" - mondta Olaf Scholz.

Németország sok más országhoz hasonló pénzügyi, humanitárius és katonai segítséget is nyújt Ukrajnának, az EU-s tagállamok pedig közösen hat "nagyon kemény" szankciós csomagot vezettek be Oroszország ellen. Ezek a büntetőintézkedések érvényben is maradnak, méghozzá egészen addig, amíg szükségesek - jelentette ki a kancellár.

(MTI)