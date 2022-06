Külföld :: 2022. június 23. 07:17 ::

Bezárja egyik németországi gyárát a Ford

Három éven belül bezárja a németországi Saarlouis-ban működő üzemét a Ford - jelentette be szerdán az amerikai járműgyártó társaság európai vállalata (Ford of Europe).

A Saar-vidék tartományi városban 1970 óta működő üzem elveszítette a belső, vállalati versenyt az elektromos autók gyártásáért a spanyolországi Valenciában 1976-ban megnyitott gyárral szemben.

"Valencia jobb kilátásokat kínál a jövőre nézve, különösen pénzügyi szempontból" - mondta a Handelsblatt című német üzleti lapnak Stuart Rowley, a Ford of Europe elnöke. Kifejtette, hogy a spanyolországi autógyár az anyagköltségek és a beszállítói bázist tekintve is jobban teljesített, ráadásul Valenciában a bérszínvonal is alacsonyabb, mint Saarlouis-ban.

A németországi üzemben a Ford Focus modellt gyártják, még körülbelül 2025 közepéig. A modell kivezetésével együtt a több mint 6500 embert foglalkoztató gyárat is bezárják, mert a Ford felhagy a hagyományos meghajtású kocsik gyártásával, és átáll az elektromos autókra, amelyek azonban Európában csak két üzemben készülnek majd.

Az egyik helyszín a Ford of Europe központja, a németországi Köln, ahol már 1931 óta működtet üzemet az amerikai társaság.

A Handelsblatt beszámolója szerint a másik európai helyszín kiválasztása sokáig tartott. A pályázatokat január végéig kellett benyújtani. A kiválasztási folyamatot a Saar-vidéki tartományi kormány és a valenciai regionális kormány is igyekezett befolyásolni, mindkettő százmillió eurós nagyságrendű állami támogatást ígért, Anke Rehlinger Saar-vidéki miniszterelnök még a Ford amerikai központjában is tárgyalt Saarlouis pályázatáról.

Az amerikai vállalat az év elején Ford Model e néven létrehozott egy új üzletágat az elektromos meghajtású személyautók tervezésére, gyártására és forgalmazására. A tervek szerint a haszongépjárművekre szakosodott új üzletággal, a Ford Pro-val együtt 2024-től hét modellt kínálnak majd Európában. A társaság várakozása szerint 2026-ban már 600 ezernél is több elektromos meghajtású gyártmányt értékesítenek az európai piacon, világszerte pedig több mint kétmilliót.

(MTI)