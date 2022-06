Külföld, Cigánybűnözés :: 2022. június 30. 11:37 ::

Volt férje gyújtott fel egy Magyarországról származó cigány nőt Torontóban

A magyar média teljesen figyelmen kívül hagyta, de június végén történt egy brutális gyilkosság a kanadai Torontóban, amelynek áldozata egy 37 éves magyarországi cigány nő, Viski Henrietta. Viskit nemes egyszerűséggel felgyújtották a Victoria Park Avenue-tól keletre található Chester Le Boulevard 275. szám alatt lévő házában. A nő másnap a kórházban belehalt sérüléseibe. Az üggyel kapcsolatban a 38 éves Budai Norbertet – Viski egykori párját – letartóztatták.

A felgyújtott nő a saját házuk elé ült le, szomszédja, az őskanadai Fayruus Ismail talált rá, Viski haja akkor még lángokban állt. Ismail kerti slaggal próbálta eloltani a lángoló nőt, mielőtt a hatóságok a helyszínre érkeztek.

„Nagyon sajnálom őt. Emberek vagyunk, ugyanaz a vér csörgedezik bennünk, segítenünk kell egymást” – nyilatkozta Ismail, aki 18 éve lakik a környéken.

A gyilkossággal gyanúsított Budai Norbert is rálocsolt egy vödör vizet Viskire, aki ezt követően visszasétált a házba. Egyébként előbbi is súlyos égési sérüléseket szenvedett a felsőtestén, majd amikor vizet kért a szomszédoktól, egy lány, aki Ismail szerint az egykori pár tinédzser lánya, felszólította a szomszédokat, hogy „ne segítsenek neki, mert ő gyújtotta fel az anyját.” Ezt egy másik szomszéd, Paulette Brown is megerősítette.

A pénteki eset után Viski másnap, szombaton halt bele az égési sérüléseibe, vasárnap pedig már a rendőrség vizsgálódott az üresen álló házban. Itt dulakodás nyomai látszódtak, a bejárati ajtó üvegét például betörték.

Ismail és Brown szerint a „család” nagyjából egy éve költözött a szomszédságukba, legtöbbször maguknak valóak voltak. Brownnak egyébként volt is konfliktusa velük a négy kutyájuk miatt. Nagyjából egy hónappal az eset előtt Brown megkérte Viskit, hogy kösse ki az állatokat a hátsó kertben, miután azok átugráltak hozzájuk a kerítésen át.

Viski Henrietta idén a 32. emberöléssel kapcsolatos áldozat Torontóban, amely jól jelzi a hanyatló közbiztonságot. Érdekesség, hogy ugyanezen a napon egy másik nőt is felgyújtottak a városban, miután leöntötték a szerencsétlent egy eddig ismeretlen, gyúlékony folyadékkal. A 20 éves nő maradandó sérüléseket szenvedett.



A másik nő és Viski Henrietta

Noha Budai Norbertről eddig nem áll rendelkezésünkre fotó, vélhetően nem sváb származású kisiparosról beszélhetünk. Viskiék Toronto Scarborough nevű városrészében laktak, amely a kanadai település egyik multikulturális negyede.

Budait először kórházba szállították, majd gyilkosság miatt letartóztatták és vádat emeltek ellene. A férfi egyébként már korábban is többször fenyegette meg halálosan Viskit, távoltartási végzés volt érvényben köztük, amit Budai nyilvánvalóan nem tartott be.

