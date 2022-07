Külföld :: 2022. július 21. 08:57 ::

Hiába várják Putyin halálát: a CIA vezetője szerint "egyszerűen túl egészséges"

Vlagyimir Putyin egészségi állapota már a háború kezdete óta a nemzetközi sajtó témáját képezi. Azt Putyin egyik korábbi barátja is elismerte, hogy az orosz elnök a múltban tényleg rákos volt, de abból a betegségből felgyógyult.



Fotó: Al Drago/Bloomberg

Egyesek az orosz elnökről készült videófelvételek alapján feltételezték, hogy most is súlyos betegségben szenvedhet, miközben hírszerzők és volt hírszerzők is olyan állításokat tettek a sajtóban, hogy az orosz elnök súlyos beteg.

Most a CIA vezetője is megnyilvánult a témában egy coloradói biztonságpolitikai fórumon. William Burns azt mondta:

semmilyen jel nem utal arra, hogy Vlagyimir Putyin súlyos mentális vagy fizikai betegségben szenvedne.

„Rengeteg pletyka kering Putyin elnök egészségéről, de mi úgy látjuk, hogy egyszerűen túl egészséges” – mondta beszédében Burns, mire a hallgatóság nevetett. Ezután azt is hozzátette, hogy a közlése természetesen nem minősül hivatalos, a hírszerzéstől származó megállapításnak.

A CIA vezetője – aki korábban moszkvai nagykövet is volt – arról is beszélt az előadásában, hogy már több mint két évtizede figyeli Vlagyimir Putyint. Ez idő alatt azt látta rajta, hogy az orosz elnököt a hatalomvágy, a megfélemlítés és a bosszúvágy jellemzi, és ez az utóbb tíz évben még inkább igaz volt, mint addig.

Meg van győződve arról, hogy Oroszország vezetőjeként az a sorsa, hogy ismét nagyhatalommá tegye az országát. Úgy hiszi, hogy ehhez ismét létre kell hozni egy befolyási övezetet Oroszország környékén, és ezt nem tudja megtenni anélkül, hogy Ukrajnát irányítaná – fogalmazott Burns.