Külföld :: 2022. július 23. 08:40 ::

Egyre közelebb a börtönhöz Trump volt főtanácsadója

Mindössze háromórás tanácskozás után bűnösnek találta az esküdtszék Steve Bannont, Donald Trump volt stratégiai főtanácsadóját, a Breitbart híroldal volt főszerkesztőjét. Bannon onnét is ismerős lehet a magyar közönség számára, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnököt úgy méltatta egyszer: „Trump volt Trump előtt.”

A 2021. január 6-i lázongást és a Capitolium ostromát vizsgáló bizottság még tavaly októberben idézte be őt meghallgatásra, illetve dokumentumok átadására, de Bannon nem jelent meg azzal az érveléssel, hogy a Trump elnökkel folytatott megbeszélései az elnök saját elnöki privilégiumának tekinthetők, és így nem köteles azokról beszámolni. Mivel tagadhatatlanul nem jelent meg a beidézésre, így nem is nagyon tudott mentőtanúkat hívni a tárgyalás során, ügyvédei sem tudták menteni őt, főleg úgy nem, hogy az eljáró bíró kizárta a védekezésből azt az érvet, hogy Trump exelnök elnöki privilégiumai őrá is kiterjednének.

Bannont még tavaly novemberben a Kongresszus alsóháza ítélte el, miután október végén eljárást indítottak ellene . Ironikus módon pont, amikor november közepén élő adásban feladta magát a hatóságoknak, jelent meg a felirat, hogy vád alá helyezték őt állampolgári kötelességeinek megszegése miatt.

Bannon legalább 30 napos, de legfeljebb egy éves börtönbüntetésre számíthat a bíró későbbi döntésétől függően, ugyanis az esküdtszék csak annyit mondott ki, hogy bűnös az ellene felhozott vádban. Az ítélethirdetésre október 21-én kerül majd sor. Bannonon kívül az elnök egy másik korábbi tanácsadója, Peter Navarro ellen is eljárás van folyamatban, őt egy vádesküdtszék előző hónapban ítélte el ugyancsak az együttműködés megtagadása miatt.

(Magyar Hang)