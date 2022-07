Külföld :: 2022. július 25. 09:20 ::

Izraeli lap: az újfasiszta Giorgia Meloni lehet Olaszország következő miniszterelnöke

A múlt csütörtökön benyújtotta lemondását – egy héten belül már másodszor – Mario Draghi, a bankárból lett olasz miniszterelnök. A Matteo Salvini korábbi belügyminiszter félreállítása, s jogi meghurcolása után az illegális migránsok minden eddiginél nagyobb számú behatolása Olaszország területére, illetve a Rómát is igen érzékenyen érintő energiaválság hibás kormányzati kezelése következtében igen megnőtt az ellenzéki, neofasisztának mondott Olaszország Testvérei (vagy: Fivérei) – Nemzeti Szövetség nevű párt, illetve annak vezetője, Giorgia Meloni népszerűsége. Az izraeli Válláh!Hádásot hírportál írja: a kialakult helyzetben könnyen lehet, hogy Giorgia Meloni személyében Olaszországnak első ízben lesz női miniszterelnöke.



Giorgia Meloni - a kézmozdulat még nem egészen szabályos (fotó: AFP)

Kétszer is lemondott az olasz kormányfő

Olaszországban ismét politikai káosz uralkodik, ami azt is jelenti, hogy az előrejelzések szerint ősszel megint parlamenti választások lesznek. Mario Draghi olasz miniszterelnök a múlt héten kétszer is benyújtotta lemondását, amelyet Sergio Mattarella államelnök el is fogadott. A mostani politikai káoszt az Olaszországot is egyre inkább érzékenyen érintő energiaválság, de nem kevésbé a mostanáig regnáló kormány elhibázott migránspolitikája idézte elő. A gyakori parlamenti választás, illetve az azokat előidéző kormányválság gyakori jelenség Olaszországban, de a mostaninak van egy érdekes velejárója: az olasz pártok és egyes politikusok népszerűségi mutatója szerint könnyen lehet, hogy a neofasisztának, populistának euroszkeptikusnak, s még ki tudja, minek nem mondott Giorgia Meloni személyében Itália történetében első ízben hölgy lehet az ország következő minisztereke.



Mario Draghi - kétszer is lemondott szegény (fotó: AP)

A zsidóknak nincs mitől tartani

Giorgia Meloni (45), a neofasisztának, populistának és euroszkeptikusnak tartott Olaszország Testvérei – Nemzeti Szövetség (Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale) párt vezetője, s egyben 2020 óta a Konzervatívok és Reformisták Szövetsége Európában (ECR) nevű európai uniós csoport elnöke, 2006 óta pedig egyfolytában, megszakítás nélkül az Olasz Köztársaság képviselőházának (Camera dei Deputati) tagja. Izraelben máris azzal riogatnak, hogy Olaszország következő miniszterelnöke a neofasiszta Giorgia Meloni lesz. Pedig a zsidóknak nincs okuk a riogatásra, mert akárcsak Meloni párttársa, Alessandra Mussolini (a Duce unokája – H. J), európai parlamenti képviselő már többször is tett Izrael- és zsidóbarát kijelentést. Alessandra Mussolini 2003-ban még azt is mondta, hogy az egész világnak bocsánatot kellene kérni Izraeltől a holokauszt idején elkövetett tömeggyilkosságokért.

A Nemzeti Szövetség diákszervezetének, majd ifjúsági tagozatának vezetője

Mielőtt rátérnénk az izraeli újság hírének ismertetésére, nagyon röviden fölvázoljuk, hogy ki is ez a „félelmetes” Giorgia Meloni. Szülei Olaszország egy-egy szigetén születtek, az apja Szardínián, míg az anyja Szicílián. A politikus, újságíró Meloni azonban már Róma Garbatella negyedében látta meg a napvilágot. Tizenöt éves korában belépett a neofasisztának mondott Olasz Szociális Mozgalom (Movimento Sociale Italiano – MSI) Ifjúsági Front (Fronte della Gioventu) nevű ifjúsági tagozatába. Az Olasz Szociális Mozgalom vezetőpolitikusai ellen elkövetett sorozatos gyilkosságok és az állandó provokációk miatt 1995-ben az MSI feloszlott, s utódpártjaként megalakult a Nemzeti Szövetség (Alleanza Nationale - AN). Melonit azonnal megválasztották az új párt Azione Studentesca nevű diákszervezete vezetőjének.

Öt évvel később, 2000-ben a Nemzeti Szövetség Azione Giovane nevű ifjúsági tagozatának vezetője, majd 2004-ben országos elnöke lett. Meloni 2008-tól három éven keresztül Silvio Berlusconi kormányában az ifjúságpolitikai minisztérium élén állt. Sportminiszteri minőségében 2008-ban arra kérte az olasz olimpikonokat, hogy Kína Tibetben alkalmazott elnyomó politikájával szembeni tiltakozásul bojkottálják a pekingi olimpia megnyitóünnepségén való részvételt.



Giorgia Meloni, Matteo Salvini és Silvio Berlusconi 2018-ban (fotó: Wikipédia)

Meloni harmadmagával új pártot alapít

Silvio Berlusconi következetlen politikájával való elégedetlensége következményeként Giorgia Meloni, Giudo Crosett és Ignazio La Russa 2012 decemberében megalapította az Olasz Fivérek (vagy Testvérek) nevű mozgalmat. A mozgalom, majd a párt elnevezése az olasz himnusz kezdőszavaira (Fratelli d’Italia) utal. Melonit 2014 tavaszán megválasztották a párt országos elnökének. Annak érdekében, hogy pártja még hatékonyabban fölvehesse a küzdelmet Matteo Renzi balközép kormánya ellen, Meloni pártszövetséget kötött Matteo Salvini pártjával, az Északi Ligával. Az elmúlt évtizedben a migránsok beáramlásán kívül politikai küzdelmet vív az egynemű „házastársak” örökbefogadási és házasságkötési joga ellen.



Matteo Salvini és Giorgia Meloni. „Vinciamo e cambiamo l’Italia! - Nyerjünk, és változtassuk meg Olaszországot!” – csiripelte Twitterén Salvini már tavaly októberben

Anyagilag ösztönözné a házaspárokat a gyermekvállalásra

A hivatkozott izraeli újság leírja, hogy Giorgia Meloni Benito Mussolini, a Duce szellemi örökségének folytatója, s mint ilyen az olasz partok előtti tengeri blokáddal kívánja megakadályozni az illegális migránsok Olaszországba érkezését. Az Olaszországban is aggasztóan fölgyorsult népességfogyás feltartóztatása érdekében hatalomra jutása esetén Meloni anyagilag ösztönözné a minél több gyermek vállalására az olasz házaspárokat. „A népakaratot egy módon lehet kifejezni: szavazással. Gyerünk, szavazzunk a reményre, s újra tegyük naggyá Olaszországot. Győzni fogunk, azért, hogy az olasz nép visszakaphassa azt a jogát, amellyel a demokráciákban minden polgár rendelkezik, a képviselőinek szabad megválasztási jogával” – idézte az izraeli lap Giorgia Meloninak az olasz kormány múlt heti bukása után elhangzott megnyilatkozását.

H. J. – Kuruc.info