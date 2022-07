Külföld :: 2022. július 28. 07:45 ::

Szorosabbra fűzi együttműködését Japán és Indonézia a tengerbiztonság területén

A tengerbiztonsági együttműködés szorosabbra fűzéséről állapodott meg szerdán Kisida Fumio japán miniszterelnök és Joko Widodo indonéziai elnök a két vezető tokiói egyeztetésén.

Közös sajtótájékoztatójukon Kisida elmondta: az együttműködés célja, hogy segítsék az indiai- és csendes-óceáni térség békéjét és stabilitását.

Widodo országa tölti be a legfejlettebb iparú, valamint a legnagyobb feltörekvő országokat tömörítő G20 csoport soros elnöki tisztségét. Megállapodtak abban is, hogy szoros együttműködésben maradnak a csoport legfontosabb törekvéseinek támogatása érdekében, és folytatják a közös munkát jövőre is, amikor Japán a vezető ipari országokat összefogó G7, Indonézia pedig a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) soros elnöke lesz.

A japán miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy Tokió több mint 43 milliárd jen támogatást nyújt Indonéziának a katasztrófavédelem megerősítésére és az infrastruktúra fejlesztését célzó beruházásokra. Azt is bejelentette, hogy idén először Japán is részt vesz az Indonézia szervezte, Garuda páncél nevű, augusztus elsején kezdődő nemzetközi hadgyakorlaton, amelyen más országok mellett az Egyesült Államok és Ausztrália is képviselteti magát.

Tokiói látogatása előtt Widodo Kínában folytatott megbeszéléseket Hszi Csin-ping államfővel, aki a soros elnök reményei szerint részt vesz a G20 őszi, Balin rendezendő csúcstalálkozóján.

Jóllehet Jakarta és Peking jó viszonyt ápolnak, az indonéz kormány többször aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Kína egyre határozottabban igyekszik érvényt szerezni területi követeléseinek a Dél-kínai-tengeren, amelynek nagy része fölött saját magának követeli az ellenőrzést.

